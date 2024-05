Ricardo Alfonso: "Nos habríamos cargado la deuda de la Seguridad Social si hubiese seguido Miguel Ángel García"

Ricardo Alfonso Álvarez, exárbitro, expresidente del Algeciras Club de Fútbol (2016-2019), empresario, sostiene que el conjunto albirrojo podría haber saldado su deuda con la Seguridad Social si el abogado Miguel Ángel García se hubiese mantenido en el seno de la entidad. el exmandatario también cree que si hubiesen llegado ayudas, el equipo femenino podría estar hoy en Primera.

"Rubiales (entonces ya presidente de la Real Federación Española de Fútbol) había prometido ayudarme para el impulso del proyecto", en referencia a su proyecto femenino. "Eran momentos de impulso para el fútbol femenino, pero nos dijeron que si se creaba ese equipo teníamos que repartir las horas de uso de los campos de entrenamiento, que no había más, y tuvimos que renunciar". Ricardo Alfonso lo desveló en una reciente conferencia que ofreció con motivo del décimo aniversario de la peña La Bufanda Algecirista Martin Gil.

Precisamente, el recordado fotógrafo que da nombre a la peña fue una de las personas que insistió para que el empresario y antiguo árbitro de Primera División se hiciera cargo del Algeciras CF. "Vaya la que me daba todos los días", confesó. Accedió a gestionar el club como presidente de una gestora, primero, en febrero de 2016.

"La gestora tiene un problema, que es que está más cerca de entregar el equipo que de tirar adelante, estábamos cerca de los 4 millones de deudas, no sabíamos dónde meternos". Se aproximaba el final de la temporada 2015-2016, y el equipo finalmente descendió. El cambio de entrenador, de Mere a Guti, no surtió efecto.

Las deudas con jugadores por impago de nóminas superaban los 41000 euros. "Cuando me reúno con los futbolistas les digo, por favor no hay dinero pero no vayáis a denunciar porque la desaparición del club sería terrible. Se les debía 3.000 euros, 1.500 1.200, en fin, lo que se les debía. Nos ponemos al lío cuando me encuentro la sorpresa que denuncian al club", relató Alfonso Álvarez.

Luego descubrieron que podían acceder a 160000 euros con una gestión ante el Ayuntamiento y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "Cuando le voy a dar la cuenta corriente del club y dice, no, no, no, la del ayuntamiento. Vale, pues el ayuntamiento. Cuando me entero por AFE que ya están las perras en el ayuntamiento, pues no se puede dar. Y al día de hoy, las perras no vinieron a la entidad, que estaba súper necesitada de todos los alientos del mundo. Bueno, en fin, salvamos el escollo, tiramos para adelante y como eso no lo había contado nadie, pues yo lo voy a contar ahora", confesaba el expresidente ante los asistentes a su conferencia.

El anecdotario que desplegó Alfonso Álvarez pasó por los entresijos del ascenso en Astorga, la marcha luego en rueda de prensa del entrenador Guti, la llegada de Asián al banquillo, la idea de poner en marcha un torneo de equipos de fútbol patrocinado por Mancomunidad, que ganó el Algeciras a la Balona, cómo le birlaron al Algeciras a Pablo Ganet en Tánger, la etapa Javier Viso, su destitución, y la llegada de Emilio Fajardo, o el partido de la selección española Sub-21, frente al Austria.

"La primera vez que veía lleno el Nuevo Mirador. Sobró una entrada que a alguien se le quedó en el bolsillo. Fue un éxito total, total.", contó. "Eso sí, el campo lo arregló la Federación, las luces del estadio las arregló la Federación y todo a cargo de la Federación. Nadie nos ayudaba. No es como esta época reciente que todo son bondades", añadió.

"Los acreedores no buscaban porque no había más. Así y todo, hay datos que no se conocen, pero fuimos capaces un día de Reyes, a las 11 de la mañana, de cambiar una deuda de 200.000 euros contra el Algeciras por 12.000 euros, con notario incluido. Aprovechamos la coyuntura y así fuimos quitando deuda, deuda, deuda, deuda", confesó el ex presidente.

Ricardo Alfonso Álvarez sigue sosteniendo, a fecha actual, lo que dijo cuando convocó las elecciones para que se eligiera otro presidente, a las que él no se presentó: "Siempre pienso que aquella deuda con la Seguridad Social (que todavía se sigue afrontando) de haber seguido Miguel Ángel García (abogado) y el resto de los compañeros nos la cargábamos y nos la quitábamos. Fuimos capaces de aprobar ese año un presupuesto de 450.000 euros".

La culminación de aquel periodo de presidencia estuvo en el ascenso del Algeciras en Socuéllamos, un momento en el que Ricardo Alfonso recordó que, antes que directivo, fue árbitro, colegiado que llegó a la Primera División.