Ricardo Alfonso Álvarez se va del Algeciras CF “con la conciencia tranquila” y convencido de que “es el mejor momento” para una transición institucional en el club del Nuevo Mirador. El presidente albirrojo –lo será hasta que formalice su dimisión en la asamblea del próximo lunes– deja el cargo “agotado” y “agradecido”, a punto de cumplir los cuatro años desde su llegada en febrero de 2016. Entonces dio el paso en una entidad que se encontraba al borde del precipicio y de la ruina y ahora, recalca, deja el equipo en Segunda B, con menos deuda y con un proyecto sostenible para quien quiera tomar las riendas.

“Creo que es el mejor momento, el menos traumático para el club”, manifiesta el presidente del Algeciras. “Vamos a dejar todo programado, todos los papeles en regla, todo en orden dentro de la casa para que quien venga tenga las posibilidades que nosotros no tuvimos cuando cogimos el timón hace ya casi cuatro años. Cuando yo llegué lo único que me encontré fue una llave”, afirma.

“Quien venga tiene las manos libres para configurar un nuevo proyecto o para dar continuidad al que nosotros hicimos. Ojalá sea lo segundo porque estoy seguro de que este proyecto con cuatro años más podría acabar con las deudas y asentar al club deportivamente”, sostiene.

“Es el momento ideal para quien venga porque lo va a tener todo lo más fácil posible y además vamos a ayudar en lo que necesiten dentro de nuestras posibilidades. Dejamos todo abierto, no como lo encontramos”, insiste Ricardo Alfonso.

El mandatario algecirista confía en que haya varios candidatos y que quien sea elegido por los socios “traiga la misma ilusión que teníamos nosotros hace cuatro años y que ahora yo ya no tengo”, revela. Ricardo Alfonso Álvarez se confiesa muy quemado por el desgaste vivido en el último año, en particular desde diciembre pasado y tras el ascenso. “Es que no hemos disfrutado ni del ascenso”, lamenta. “Nos hemos encontrado muy solos en muchos momentos. Aceptamos todas las críticas pero hay veces en las que han sido injustas. Ahí está nuestra gestión y la mía. Ahí están las cuentas y lo que se ha conseguido contra viento y marea”.

¿Existe la posibilidad de que los socios del Algeciras puedan convencer al presidente de que dé marcha atrás? “No, no es posible porque, como ya dije en la asamblea anterior, esta decisión está muy meditada y la vengo sopesando desde hace un año”, garantiza.

“Desde el primer momento únicamente me ha movido el amor a este club, nunca ningún interés personal. Estar aquí expuesto tiene un precio que paga la familia, que pasa factura a la salud y que se ve muy poco recompensado, aunque para mí ha sido un privilegio representar al Algeciras”, subraya.

Ricardo Alfonso entiende que la temporada del Algeciras, en cuanto a gestión, es “fácil” de sacar adelante, aunque requiere de mucha dedicación. “El presupuesto se ha programado para realizarlo, lo que hay es que trabajarlo día a día, echarle muchas horas y tocar puertas”, advierte. “¿Por qué no va a venir alguien más capacitado y preparado que yo?”, se pregunta.

“Me voy con la conciencia muy tranquila de haberlo hecho lo mejor que supe. Unas veces con aciertos y otras con errores porque esta camino ha sido un constante aprendizaje, en especial para mí”, concede. Ricardo Alfonso se marcha “agradecido a todo el mundo”, repite. “He tenido la suerte de ser presidente del Algeciras CF y de vivir el deporte de esta ciudad de primera mano”.

Ahora, según el mandatario, es la hora de que los socios den un pasito al frente y cristalice esa candidatura que tome el relevo. “Se viene cuchicheando que hay gente dispuesta ¿no? Pues ahora es el momento. Yo siempre dije que estaba aquí hasta que viniese otro con más ilusión”, recuerda.

Ricardo Alfonso cree que la masa social deberá velar por la transición y decidir qué modelo quiere seguir: “Aquí han venido muchos proyectos a llamar a la puerta pero no eran viables porque el Algeciras tiene muchos condicionantes. Lo importante ahora es que no se pueden dar pasos en falso”, avisa.

El presidente tuvo una reunión para informar y transmitir calma a la plantilla y al cuerpo técnico: “Está claro que los puntos dan tranquilidad y consistencia. Por eso he pedido a los jugadores que ganen los tres próximos partidos para dar mayor ayuda a quienes decidan dar el paso”, confiesa.

Casi como si se quitara un peso de encima, el todavía presidente manda un último mensaje: “Es el momento de consolidar la entidad, la de todos los algeciristas. Yo seguiré en el palco, un poco más atrás de donde se sienta el presidente, con mi abono que saco cada año".