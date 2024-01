El Algeciras empieza 2024 vestido de etiqueta

Año nuevo, misma hoja de ruta y toda la ilusión del mundo por intentar hacer algo grande. ¿Por qué no? El Algeciras CF emprende 2024 este martes (19:00) en el Nuevo Mirador ante el Recreativo de Huelva. La Primera Federación retoma el pulso y lo hace casi sin respetar la resaca de la Nochevieja. El algecirismo está citado en su templo para un duelo con sabor añejo frente al Decano, un envite entre dos equipos que de momento se tutean en la puja por el play-off de ascenso.

El Algeciras retorna tras haber sacado jugo al pequeño parón de Navidad con un descanso que Lolo Escobar, el técnico, ha visto positivo para recargar las pilas. Atrás quedó ya la derrota en La Rosaleda de Málaga, pero las secuelas del tumulto en el túnel de vestuarios en el descanso han salido caras porque los rojiblancos pierden a su capitán, Iván Turrillo, para los próximos cuatro partidos. El club recurrió ante Apelación pero nada y el Málaga tampoco colaboró con ceder las grabaciones. El '8' no podrá volver a jugar hasta febrero. Al margen de este hándicap, Escobar tampoco podrá alinear a Tomás, que cumple ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Yac Diori, Juan Rodríguez, Merchán, Eric Montes, Borja Férnadez, Mario García, Milosevic, Diego Esteban y Zequi. Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez; Díez o Antoñín, Trapero, Rubén Serrano, Rahim, Antonio Dominguez, Del Pozo, Josiel, Luis Alcalde, De la Rosa y Caye Quintana. Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (El Ejido). Hora: 19:00 (18ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: La última visita del Decano al Nuevo Mirador se saldó con victoria local por 3-1, el 24 de enero de 2021, en la primera temporada posterior al Covid, la previa a la transformación de las categorías de la RFEF. Ese curso el Algeciras subió a Primera Federación y el Recre cayó hasta la Tercera RFEF.



El once, sin algecireños y sin dos de sus referentes, queda abierto a modificaciones con varias alternativas, pero no todo son malas noticias. Mario García está de vuelta. El chiclanero ha trabajado como un animal para ponerse a punto y apunta a que ocupará el puesto de Iván. La ausencia de Tomás en el lateral izquierdo abre la puerta a Dani Merchán, que ha venido entrando poco a poco, pero todavía no se ha estrenado de inicio. Puede ser el día.

¿Más opciones? Escobar dio a entender que sí porque no descarta jugar con un delantero centro. El míster dispone ya de Milosevic, que debutó en Málaga un ratito, y deslizó que Javi Cueto ha llegado fino del parón. “Tenemos opciones: Sardinero, Cueto, Stefan y Mario. Tenemos que decidir si jugamos con nueve o falso nueve, todavía no está decidido. Lo mismo podemos meter un delantero para contrarrestar el plan defensivo del Recre", explicó en la rueda de prensa que ofreció el pasado sábado.

El técnico del Algeciras se mostró "contento" con el nivel que ha vuelto el plantel de las fiestas, "sobre todo en lo físico porque todos han hecho cosas" y subrayó el esfuerzo de Mario García, que se buscó un preparador físico particular para la semana de vacaciones.

Escobar espera del Recreativo a "un equipo que defiende muy bien, ahí están los números, si le quitas las dos goleadas encajadas es una locura" y tiene claro que el Decano cuenta con jugadores sobrados para desequilibrar de medio campo hacia arriba. "Lo que más me llama es que tiene jugadores como Domínguez, Alcalde, Quintana... son los que están haciendo la diferencia en el Recreativo", valoró.

El almanaque puede que haya cambiado, pero el objetivo del Algeciras sigue siendo el mismo: "La realidad es intentar llegar a los 45 puntos cuanto antes. Ahora lo ves cerca, pero no podemos volvernos locos. El presupuesto número 14 no puede pensar en cuarto, quinto... lo nuestro es conseguir la permanencia para divertirnos", afirmó.

El Algeciras ha soltado lastre con la marcha esperada de Iker Amorrortu y todo apunta a que se producirán más movimiento a lo largo de enero. Rodrigo Sanz, que compartió un post en sus redes en el que asegura que ya no está lesionado, sigue sin entrar en los planes y no es el único que podría cambiar de aires en un vestuario donde hay jugadores que quieren más minutos. Sobre todo eso, posibles salidas y llegadas, Lolo Escobar se mantiene al margen, al menos delante de los micrófonos, y pasa la pelota a la dirección deportiva.

"El mercado se abre el día 1. Habrá movimientos seguro, no sabemos cuáles, pero intentaremos ocupar la ficha libre senior. Yo no me suelo meter en las cosas que no son mis funciones. La dirección deportiva tiene claro lo qué necesita la plantilla y ellos son los que tiene que hacer los movimientos", zanjó el técnico.