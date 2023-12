Lolo Escobar deja los posibles fichajes en manos de la dirección deportiva del Algeciras

Se acaba el año, se acercan los Reyes Magos y la vuelta del fútbol y los aficionados de la gran mayoría de los equipos solo hablan de una cosa: fichajes, fichajes y fichajes. El Algeciras CF, por lo pronto, ha abierto la puerta de salida tras consumarse la macha de Iker Amorrortu y parece que no va a tener prisa en un mercado de invierno que se prolongará hasta el próximo 31 de enero de 2024.

¿Y Lolo Escobar qué deseos tiene para el mercado de invierno? El entrenador rojiblanco ha comparecido este sábado en la rueda de prensa previa al duelo con el Recreativo de Huelva del próximo martes 2 en el Nuevo Mirador. El técnico, en su tónica habitual cuando se tocan estos temas, ha pasado la pelota a la dirección deportiva que componen Miguel León y Jordi Figueras.

"El mercado se abre el día 1. Habrá movimientos seguro, no sabemos cuáles, pero intentaremos ocupar la ficha libre senior", contestó a la primera pregunta sobre cómo afronta el mercado. A la siguiente, Escobar insistió: "Yo no me suelo meter en las cosas que no son mis funciones. La dirección deportiva tiene claro lo qué necesita la plantilla y ellos son los que tiene que hacer los movimientos", zanjó.

Preguntado sobre la salida del inédito Amorrortu, Escobar también fue escueto: "A Iker desearle lo mejor y poco más puede decir de él".

Desde el club se entiende que el alta de Stefan Milosevic es el primer refuerzo de invierno de la plantilla y, en cierta medida, lo será también el regreso de Mario García. El chiclanero ha puesto todo de su parte y más para llegar al partido contra el Decano: "Mario ha estado con un preparador físico por su cuenta en las vacaciones para llegar al mismo nivel que todos y está muy bien", avanzó Escobar. Una muy buena noticia.