Raúl Agné, el entrenador del Córdoba CF, recela de la posición que ocupa el Algeciras CF en la tabla, aunque entiende que su equipo está exigido en El Arcángel (domingo a las 18:00), sobre todo ante un rival que aún no ha ganado fuera de casa esta temporada en el grupo IV de la Segunda B.

"El Algeciras tiene buenos jugadores y compite bien, más de local que de visitante", argumentó este viernes en rueda de prensa el preparador. "Tiene dos jugadores arriba muy rápidos e intentan ser rápidos, por lo que tendremos que tener cuidado", apuntó. Eso sí, Agné tiene claro que en El Arcángel ellos deben tomar el mando: "Espero que jugando en casa hagamos un buen partido, que seamos capaces de dar ese arreón que solemos tener y tengamos esa contundencia para poderlo ganar".

La jornada, además, trae un enfrentamiento directo entre el Cartagena y el Marbella, los dos grandes rivales del Córdoba por las tres primeras plazas. Cuestionado por el resultado que desea en ese partido, el técnico prefirió priorizar su partido. "Primero quiero que ganemos nosotros y, después, si empatan pues mucho mejor", afirmó Agné, ya que eso les permitiría "llegar al partido del Cartagena sabiendo que si les ganas te pondrías empatado con ellos en la clasificación, pero esto no tiene sentido si no pensamos en ganar al Algeciras que es lo que tenemos que hacer".

Raúl Agné explicó que los contratiempos físicos que arrastran algunos jugadores están limitando su radio de acción. "Es nuestra obligación adaptarnos a lo que hay, pero Willy es un jugador importante porque me permite jugar como yo quiero, con dos arriba para fijar a los centrales. Además nos da energía y experiencia en ataque", apuntó el técnico, que aún así espera recuperarlo "la semana que viene o como mucho la siguiente, pero de momento nos tenemos que adaptar".

Entrados ya en el tramo final, con 12 partidos para completar el curso, el técnico reconoce que le gusta medir la dinámica de su equipo "por paquetes de cuatro partidos" y "ahora vienen cuatro complicados". El primero de ellos ante un Algeciras que "está en descenso y no ha ganado fuera todavía, pero en las segundas vueltas los equipos de abajo puntúan más", advirtió Agné, que espera que su equipo siga en la dinámica que trae: "Venimos de 10 de 12 y si seguimos en números parecidos, tenemos muchas opciones de acabar ahí arriba".

En su equipo titular estará de nuevo el portero Isaac Becerra, que vuelve tras sanción, pese al buen partido que hizo Edu Frías ante el Cádiz B. "Hasta ahora el titular ha sido Isaac y yo no soy mucho de mover la portería. Lo más importante es que el otro día Edu dio muestras de que es un gran portero de futuro y nos da muchas garantías. Tuvo aplomo en acciones puntuales viniendo de una larga inactividad, pero lo normal es que continúe Isaac", explicó el entrenador cordobesista.

Otro nombre propio es el de Iván Navarro, que no viajó con el filial a Conil y tiene todos los visos de seguir en los planes del primer equipo. Agné, desde luego, está muy contento con su aportación y así lo hizo ver: "Por las bajas que hemos tenido tuvimos que tirar del filial y el muchacho se ha ganado a pulso seguir con nosotros. Ha sido una sorpresa agradable porque suma mucho y nos encaja como jugador sub 23". Más dudas hay sobre la inclusión en la lista ante el Algeciras de Fran Gómez, del que explicó que "ha ido con el B porque creo que al ser tan jóvenes tiene que jugar, no es bueno estar tanto tiempo inactivo".

Agné, además, se mostró una vez más encantado con el ambiente que se respira en el vestuario. "Siempre he dicho que para mí lo más importante es generar un buen clima de trabajo, eso nos lleva a dignificar nuestra profesión. Es importante tener ilusión pero sin un buen grupo es imposible. Este es un buen grupo y además con los buenos resultados es más fácil tener buen ambiente, pero siempre he dicho que es un grupo fenomenal y confío en que todo va a acabar bien", apuntó al respecto.