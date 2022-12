El Algeciras, a por algo más que una buena racha

El Algeciras CF recibe este domingo (12:00) al Pontevedra CF en el último partido de 2022. Los albirrojos quieren redondear un buen final de año y marcharse a las vacaciones de Navidad en su mejor racha de la temporada. El equipo de Iván Ania, eso sí, necesitará más que nunca el aliento del Nuevo Mirador ya que comparece "cogido con pinzas" y cargado de dudas. El desgaste de una semana con tres partidos durísimos y la gripe han pasado factura a un vestuario obligado a reinventarse una vez más.

El Algeciras aspira a despedir el año con 25 puntos en el grupo I de la Primera Federación, lo que dejaría al equipo de Ania con dos partidos por delante para acabar la primera vuelta y en disposición de mejorar los números de la pasada campaña. Después de haber enterrado su crisis de resultados con siete de los últimos nueve puntos, los rojiblancos llegan con dos victorias seguidas y la posibilidad de una tercera que daría "un salto" importante en la tabla para afrontar con total tranquilidad 2023.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Jordi Figueras, Van Rijn, Ale Benítez, Iván, Siddiki, Pepe Mena, Roni, Romero y Elejalde. Pontevedra CF: Cacharrón; Soto, Luis Martínez, Churre, Araújo, Yelko Pino, Miguel Román, Borja Domínguez, Alberto Rubio, Charles y Abelenda. Árbitro: Sergio Escribe Guzmán (Valencia). Hora: 12:00 (17ª jornada del grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera visita del Pontevedra al Nuevo Mirador.

Iván Ania, que fue sancionado con los dos partidos de rigor por su expulsión en La Isla, tendrá que hacer encaje de bolillos porque la semana ha sido bastante negativa en cuanto a la salud de sus futbolistas. La gripe estacional y la fatiga acumulada han condicionado mucho los entrenamientos con media docena de afectados. El entrenador apuró hasta la sesión matinal de este sábado para ver cuántos podían recuperarse a tiempo, pero lógicamente no dio la más mínima pista.

Además, el Algeciras tiene la baja segura del sancionado Tomás (que cumple el tercero de sus cuatro encuentros de castigo) y la de Admonio, cada vez más cerca de regresar al verde. Borja y Amoah siguen con la etiqueta de dudosos. El técnico recupera a Carlos Albarrán (cumplió ciclo de amonestaciones) para un once que se antoja el más críptico de la temporada con diferencia, aunque lo positivo es que en San Fernando varios de los menos habituales dieron un paso adelante como Siddiki, David Martín o César García.

Con la doble dosis de felicidad tras vencer el Clásico y en San Fernando, y bajo la protección de su hinchada, el Algeciras intentará sobreponerse al gripazo colectivo: "El equipo está cogido con pinzas, nos ha pasado factura esa semana con tres partidos, no estamos acostumbrados", manifestó el entrenador, que explicó que "hay varios tocados, algunos con gripe... vamos a hacer el esfuerzo, sabiendo que después tenemos tres semanas hasta volver a competir".

Ania considera que el duelo con el Pontevedra "es el partido más importante del año" y lo razona: "Es el que jugamos antes de las vacaciones y el que dura más tiempo porque de este resultado vas a estar viviendo tres semanas".

"Necesitamos una victoria que nos dé ese saltito en la clasificación para poder jugar más tranquilos. En situaciones límites damos el nivel, pero quiero que juguemos en otras situaciones. Esta racha nos tiene que dar tranquilidad, pero sabiendo que si no ganas o pierdes te vuelves a meter en el jaleo", advirtió.

"Tenemos que tomarlo con intensidad, respeto y concentración", subrayó Ania, que repartió elogios al Pontevedra: "Es un equipo que propone, que le gusta jugar, salir desde la zona de atrás, con mediocentros con mucha responsabilidad y extremos rápidos, jugadores con experiencia como Charles...", resumió.

"Por fútbol debería estar mucho más arriba", opinó Ania sobre su oponente. "Es un rival distinto a los que nos hemos enfrentado aquí. El Pontevedra propone y quiere tener el balón", insistió.

El míster ha agradecido esa estabilidad que ha vuelto al ambiente en una semana en la que Félix Sancho, el propietario del club, compareció para hacer balance y anunció un importante acuerdo para la entidad. "Esta última semana nos vino muy bien, pero hay que redondearla este domingo", afirmó. "Sería un salto emocional y en cuanto a los puntos, el poder irnos con 25 sería irnos con unos buenos números. Al final te mueves por sensaciones: el año pasado fuimos muy sólidos en casa y este año ya llevamos tres derrotas, tenemos que aprovechar que estamos en una dinámica positiva".

Preguntado por si mira de reojo la quinta plaza, Ania volvió a ser tajante: "Lo que queremos es ir partido a partido para lograr nuestro primer objetivo, la salvación. No podemos mirar más allá, a día de hoy no podemos pensar en otra cosa, no sé si serán 45, 50, 48 puntos los necesarios para salvarse, pero tenemos que conseguirlos lo antes posible".

¿Y refuerzos de invierno? "Si no hay salidas, no podrá haber entradas. Es un mercado complicado", sentenció.

El partido entre el Algeciras y el Pontevedra de este domingo sirve de causa solidaria con una recogida de alimentos y juguetes para Cáritas que los aficionados pueden depositar en las oficinas del estadio.