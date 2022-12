El Pontevedra de Yelko Pino, con el mal del viajero

El Algeciras CF recibe este domingo a uno de los inquilinos de los puestos de descenso del grupo I de la Primera Federación. El Pontevedra CF comparecerá en el Nuevo Mirador con la necesidad de una victoria si quiere aspirar a pasar las fiestas de la Navidad fuera de la zona de peligro. El conjunto gallego, uno de los recién ascendidos, trae al frente de la expedición a Yelko Pino, uno de los futbolistas que formó parte del Algeciras de Salva Ballesta que soñó con ascender a Segunda en Almendralejo en 2021.

El último rival del año del Algeciras marcha antepenúltimo con 15 puntos (siete menos que los albirrojos). El cuadro pontevedrés iguala en la tabla con el Rayo Majadahonda (con el que empató la pasada jornada) y está a solo dos puntos de la frontera con la permanencia que marca la Balona. La última semana les dejó un saldo de un punto de nueve.

Los gallegos tienen unos números que contrastan en casa y fuera: como locales solo han perdido una vez aunque han empatado hasta cinco veces; como visitantes han sufrido seis derrotas en ocho viajes aunque en muchos casos fue por la mínima y dando guerra como en Valdebebas o El Arcángel. Los granates, eso sí, empataron en Riazor ante el Deportivo y lograron ganar en Ceuta ante el otro peor visitante del grupo.

El Pontevedra logró el ascenso de manera brillante el pasado curso tras dominar su grupo en la Segunda Federación y con Yelko Pino como uno de sus estandartes. El centrocampista exalbirrojo se reconcilió con el fútbol en su tierra. Los granates comenzaron la temporada con buenas sensaciones y puntos ya que de los cinco primeros envites, solo perdieron uno. Sin embargo, el equipo de Pasarón ha sumado pocas victorias desde entonces y se ha instalado en una zona baja de la que no consigue salir.

El principal cambio del Pontevedra del ascenso con el actual ocurrió en el banquillo el pasado verano. Ángel Fernández se marchó al Hércules, club en el que ya ha sido destituido, y la directiva recurrió a un pontevedrés que además había defendido la camisola de este equipo, Antonio Fernández, quien el curso pasado entrenó al San Roque de Lepe, al que llegó tras pasar por el Vilalonga y el Alondras.

Técnico y entidad apostaron por la continuidad del bloque, lo que incluyó numerosas renovaciones de jugadores que habían acabado contrato, caso de Víctor Vázquez Churre, Oier Calvillo, Álex González, Samu Araújo o Alberto Rubio, además de Yelko o el veteranísimo goleador Charles, que esta campaña ya suma tres tantos.

La entidad concedió media docena de bajas de futbolistas que no habían tenido un especial protagonismo y enroló a ocho futbolistas, encabezados por Jon Bakero (hijo de José Mari Bakero -ex de Real Sociedad y Barcelona-) que llegó del Slavia de Sofía. También se sumaron al proyecto Borja Domínguez (Rácing de Santander), Mario Ortiz (Hércules), Ángel Bastos (Rayo Majadahonda), Álex Magoso (Dux Internacional de Madrid), el senegalés Libasse Guèye (Valencia juvenil) o los aún inéditos Luis Martínez (ex del Betis Deportivo) y el meta Viktor Nikolov (Getafe B).

"Dejé buenos amigos en Algeciras"

Yelko Pino vuelve al Nuevo Mirador, donde quizás no brilló todo lo que podía pero sí dejó detalles de su calidad. El centrocampista mantiene amistades en el club y la ciudad, y no pierde detalle de su exequipo. "Sí, la verdad es que veo la gran mayoría de partidos de la Primera Federación. Y encima conozco a muchos de los jugadores que están allí. Es un equipo ordenado y sobre todo en su casa muy fuerte. Tiene unas transiciones muy buenas y, sobre todo, compite. Con su gente aprieta. Es un campo complicado, como muchos de la categoría. Y tienen alguna individualidad como Alvarito Romero, que he jugado con él, como Rony, que es muy potente... Trabajaremos para minimizar eso. Pero creo que nos tenemos que centrar sobre todo en nosotros. Porque seguramente vamos a llevar la iniciativa del partido", manifestó en una entrevista al Diario de Pontevedra.

"No estoy más motivado que otros partidos. Sí que es cierto que pasé un buen año allí, en el que casi logramos el ascenso a Segunda. Dejé buenos amigos y me trataron súper bien. Es un club súper familiar, súper organizado y muy bien estructurado. Obviamente estoy contento por poder encontrarme con esos compañeros y amigos", agregó el gallego.

Yelko entiende que el Pontevedra está compitiendo mejor de lo que dicen los resultados: "Creo que el fútbol está siendo un poco injusto con nosotros, pero no nos podemos aferrar a eso porque no nos va a llevar a nada".