"Después de lo que ha sufrido este club, es un privilegio disfrutar de la Primera RFEF"

Nicolás Andión vive con renovadas ilusiones el estreno como local del Algeciras CF en la Primera RFEF, este viernes ante el FC Andorra en el Nuevo Mirador (19:30). El presidente institucional de los albirrojos, uno de los grandes artífices de que el club haya alcanzado esta cota, no solo ha sabido dar un paso al costado para que Félix Sancho tome las riendas de la entidad como propietario, Andión ha aprovechado su nuevo rol para redoblar sus esfuerzos como a él más le gusta, "trabajando en equipo", para construir "la base sólida que tanto necesitaba el Algeciras".

El dirigente algecireño está "tranquilo" y "muy contento" con el horizonte que vislumbra para el Algeciras de la mano de Félix Sancho y el equipo de trabajo que se ha ido sumando durante el verano. Andión invita a la afición a disfrutar de una temporada que considera histórica. "Después de lo que ha sufrido este club en los últimos años, estar ahora disfrutando de una categoría como la Primera RFEF es absolutamente un premio que club, afición y ciudad se merecían. Es un privilegio poder disfrutar de una categoría así", afirma, consciente como pocos de los muchísimos obstáculos con los que ha lidiado la institución, y los que aún quedan por resolver.

"El viernes será una fiesta. Estoy convencido de que vamos a disfrutar del primer partido de nuestro club en la Primera RFEF en casa, ante un gran club como el Andorra. Tenemos que sentirnos privilegiados del año que vamos a disfrutar, un año que va a ser importante en lo deportivo y también en lo social con la transformación en Sociedad Anónima Deportiva", señala.

Nuevo rol

¿Cómo ha digerido Nicolás Andión el paso de máximo dirigente a presidente institucional? "Creo que lo importante es ser muy versátil y muy eficaz. En la vida, en esta sociedad, en cada momento nos toca estar en un sitio y jugar un rol. No solo no tengo inconveniente en este momento de transición y de desarrollo, es que estoy encantado porque soy una persona que cree en el trabajo en equipo", asegura. "El que se esté creando una estructura donde ya están aterrizando gente del equipo de Félix en distintas áreas, me hace estar más tranquilo, contento y además tengo capacidad para aportar incluso más cosas a este club. Hay un proverbio que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado", reflexiona.

Andión entiende que en el nuevo Algeciras, tras la reciente salida de Sergio Fernández, "está todo en orden y de manera muy eficaz y prudente se están dando los pasos oportunos para construir la base sólida que este club necesita para avanzar a esas metas que todos tenemos en mente. Metas que pasan por llevar al Algeciras CF lo más lejos posible sin renunciar a nada".

El algecireño destaca "la integración" de Félix Sancho con el tejido de la ciudad y de la comarca. "Estamos en un tiempo de engranaje, de adaptación, que poco a poco se va cerrando y se van a ver los frutos. La llegada de Félix el año pasado fue como encontrar una pepita de oro en un desierto de arena. Estamos muy satisfechos por ello y sobre todo porque la vinculación y la integración de Félix con la ciudad está siendo absolutamente global, hace que este proyecto vaya a tener mucho más potencia", dice.

Respaldo social y empresarial

Nicolás Andión entiende que el éxito deportivo de la pasada campaña, con la disputa del playoff de ascenso a Segunda y el efecto Almendralejo, y la llegada de Félix Sancho fueron "dos hitos" que marcaron el momento de crecimiento que el club tanto ansiaba. "Esto nos ha llevado a recuperar la ilusión de esta ciudad por el fútbol y por el Algeciras CF, a tener un mayor respaldo social por parte de los abonados y la afición, y a una mayor implicación empresarial", argumenta.

"Ahora tengo incluso más capacidad para ayudar al club"

Andión marca como "claves" en este verano "la llegada del equipo de Félix Sancho con su responsable del departamento comercial del San Pablo Burgos, Fernando Tobar Nano, un profesional que nos ha permitido contar con una persona experta con la que poder llegar a muchos más sitios". El presidente destaca también "la incorporación estratégica de Alonso Luque, CEO de TTI Algeciras y persona de referencia en el ámbito portuario nacional, como asesor externo de negocios. Es Uno de los mejores fichajes de los últimos años a nivel de directiva".

Este tridente formado por Andión, Nano y Alonso Luque se está volcando en las labores comerciales para expandir la marca Algeciras entre empresas que hace unos años se antojaban una utopía. "Seguimos trabajando para que más firmas se sumen", advierte Andión. "El Algeciras tiene que ser una oportunidad en nuestra ciudad y en nuestra comarca, una plataforma para potenciar la imagen de todas las empresas".

"El equipo nos ilusiona a todos"

Un equipo que irá a más

El presidente algecirista se ilusionó como cualquier otro aficionado con la imagen del equipo de Iván Ania en Barcelona. "En lo deportivo han venido muchos jugadores nuevos, un cuerpo técnico y su entrenador... el conjunto va a necesitar unos partidos para hacer el rodaje, pero estamos seguros de que va a competir como ya ha hecho en el primer partido, va a saber dar la cara y vamos a ver una evolución que nos va a dar muchas alegrías", dice.

"Empezar con esa buena imagen habla muy bien del cuerpo técnico, de la plantilla y el trabajo que vienen haciendo, pero es verdad que solo es el primer partido y el equipo necesita rodar. Supongo que hasta la jornada diez-doce no veremos el potencial, pero las maneras nos ilusionan a todos", concede.

Para Andión la respuesta de los aficionados en la campaña de abonos ha sido "maravillosa" con una cifra récord en las últimas décadas. "Más que el número total que alcancemos me parece notable ver dónde nos coloca eso, que es después de los cinco grandes clubes que están en la Primera RFEF", apunta.

Andión comparte la opinión de Sancho de que este Algeciras es un plantel llamado a crecer con el paso de las jornadas, hecho con vistas a construir sin dejar de competir por todo. "El principal reto de esta temporada es crear la base sólida que este club viene necesitando desde hace años y tener esa estabilidad que tanto ansiábamos. Debemos trabajar para que el ascenso tan importante conseguido haya sido un paso firme para establecer los cimientos del Algeciras profesional".