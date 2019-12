Nicolás Martínez Andión cumple 47 años este jueves 26 de diciembre, el día que aspira a ser elegido presidente del Algeciras CF. El que fuera vicepresidente de la anterior directiva y máximo responsable de la parcela comercial –reconocido por su trayectoria laboral en el Puerto– habla de un proyecto para estabilizar, consolidar, impulsar y transformar el club. Andión quiere asentar la entidad en Segunda B los dos primeros años y apuntar al fútbol profesional los dos siguientes.

–¿Cómo está el Algeciras CF y cómo le gustaría que estuviera dentro de cuatro años?

–A día de hoy al club lo veo bien, mucho mejor que hace cuatro años cuando la anterior junta llegó a ponerse al frente. Entonces el Algeciras estaba en una situación muy delicada, pero hemos trabajado mucho y me siento muy orgulloso de ese periodo. Se hizo un trabajo impecable en muchos aspectos, ahí están los resultados. El Algeciras está en un gran momento de oportunidad, un momento que hay que aprovechar. ¿Cómo me gustaría verlo? Me gustaría verlo en Segunda división A. Creo que es una meta que puede ser alcanzable si llevamos a cabo los pilares que tenemos en nuestro proyecto. Creo que es un club que puede evolucionar socialmente y asentarse en los aspectos básicos. Tiene un futuro muy bonito.

–¿Cuáles son los pilares de su proyecto?

–El modelo de gestión que quiero para el club es circular. Me refiero a que no va a haber una presidencia en la que el presidente sea superior, aquí todos debemos trabajar en torno al Algeciras CF y alimentarlo, cuidarlo, esforzarnos mucho para conseguir los objetivos. Ese modelo debe tener cuatro pilares básicos: el club necesitar terminar de estabilizar la situación económica; hay que impulsarlo en muchas áreas; hay que consolidar el club para que seamos capaces de aspirar a metas mayores y hay que transformarse, modernizarse al mundo digital. Todo, para estar más cerca de nuestra afición y como herramienta económica.

–¿Cómo tiene pensado afrontar la economía y las deudas?

–Por un lado está el concurso de acreedores, que se ha reducido y está muy encauzado. Ahí quiero destacar la labor de Ricardo Alfonso Álvarez y de Jesús Casas y el resto de compañeros porque se llevó una gestión impecable. Luego está la Seguridad Social, como ya se sabe durante los últimos meses se ha hecho una labor magnífica por parte de Miguel Ángel García en la negociación del contencioso que tenemos y existe la posibilidad de firmar un convenio que establezca unas condiciones que fueran asumibles y nos daría la carta de estar al corriente. Esa es la clave que nos abriría la puerta para obtener muchas subvenciones. Y está el tema de la Fundación, que terminaríamos de cerrar su constitución y es una herramienta alternativa para recibir ingresos. Quiero comentar, además, que los ingresos conseguidos de patrocinio en los últimos cuatro años me ha correspondido liderar esa tarea y puedo decir que el 90% de los ingresos fueron por gestiones por mi parte y en ese sentido creo que siendo el primer espada, estoy seguro que esos ingresos se pueden incrementar.

–¿Qué relación plantea con el cuerpo técnico y la plantilla?

–Me gustaría felicitar las fiestas a la afición y a la plantilla, y también por la excelente labor que están haciendo. Están cumpliendo con el objetivo que nos habíamos planteado de mantener la categoría y creo que lo están haciendo de una manera muy sólida y no es fruto de la casualidad, sino del trabajo. Además, ese será el eje principal de nuestra gestión: trabajo, esfuerzo y constancia. Nuestra relación debe ser cercana, de confianza y respetando el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores. Escuchar sus necesidades y crear un grupo de trabajo deportivo.

–¿Qué es lo primero que quiere implantar?

–Desde el primer día quiero poner en marcha la Fundación; disponer de un director de comunicación profesional; potenciar la acción social del club con visitas al estadio de los chavales –con más de 1.900 escolares ya apuntados–; vamos a estar cerca de las peñas con jornadas de convivencia; hemos creado la figura de los embajadores deportivos con dos personas muy queridos como Javi Chico y Adrián Máiquez. Es muy importante que gente de nuestro club esté y se incorporarán más porque es importante para difundir los valores del fútbol y los valores de ser algecireño y algecirista. Creo que potenciará la imagen del club y la de nuestra cantera. Y queremos conocer ciertas canteras legendarias del fútbol nacional e internacional para importar lo que podamos y lograr la concesión del estadio para buscar más ingresos.

–¿Sus primeros recuerdos como algecirista?

–No sé qué edad tendría, 3 o 4 años, tengo una familiar que tenía una casa muy cercana al viejo Mirador y desde allí se veían los partidos en familia. Tengo el recuerdo también con mi padre, el vivir el ascenso a Segunda A, el partido de Copa con el Real Madrid, ir con los amigos, haber jugado la final de copa de mi época de infantil con el Bosco en el año 87. Yo jugaba de lateral izquierdo, soy zurdo y era uno de los máximos goleadores de mi equipo.

–¿Qué rol tendrá la afición?

–La afición es esencial porque es el corazón del club. Hay que cuidarla, escucharla y mimarla. Queremos estar más cerca y lo primero que vamos a hacer si salimos es convocar a la afición en unas jornadas abiertas para conocer nuestro proyecto. Queremos que la afición esté contenta y se sienta orgullosa.

–Dígame una idea que defina su proyecto de cuatro años.

–Quiero importar al club el modelo de éxito del Puerto Bahía de Algeciras, que es un referente en toda Europa. Recoger lo mejor de la etapa anterior e impulsarlo, potenciarlo, modernizarlo y consolidarlo en cotas más altas.

–Un mensaje para el socio que esté dubitativo.

–Si quiere para su club un proyecto sólido, sensato y potencial, con una visión de desarrollo a corto, medio y largo plazo, creo la candidatura es la nuestra y no solamente porque yo sea la persona que la lidera, también por el gran equipo de trabajo que llevo detrás. Vamos a tener el respaldo económico de grandes empresarios a nivel nacional muy involucrados en el mundo del fútbol gracias a la confianza y a la relación que tenemos. Quieren apoyar a nuestro club y dar estabilidad en estos primeros meses.