El Murcia de Pablo Alfaro llega a Algeciras para mantener opciones de ascenso

El Real Murcia que entrena el exjugador de Sevilla, Barcelona, Rácing de Santander, Atlético de Madrid o Real Zaragoza Pablo Alfaro acude a su cita en el Nuevo Mirador de este domingo (20:00) con dos puntos y un puesto por encima del Algeciras CF en el grupo II de Primera Federación, ambos con opciones matemáticas todavía de jugar el play-off de ascenso a Segunda división. El técnico afirmó ante los medios murcianos que viajan hacia “un ambiente hostil y un equipo rocoso, como nosotros”.

Los granas llegan con tres bajas aseguradas y tiene a dos jugadores importantes, como el delantero Lorén Burón y el centrocampista Isi Gómez, entre algodones. Alfaro no despejó en su comparecencia estas dudas. “Quedan dos entrenamientos hasta que salgamos hacia Algeciras. Isi arrastra una situación desde hace varias jornadas en las que tiene dolor crónico y él no quiere bajarse del barco y quiere seguir aportando. Nosotros tenemos que valorarlo por lo que nos queda. Loren no termina de recuperarse del dolor que tiene en la zona del costal, púbica, desde el partido de Sanlúcar de Barrameda, y hasta mañana (por hoy sábado) no podemos valorar”, declaró.

El Real Murcia tiene su principal problema durante las últimas semanas en la zona delantera, con jugadores que no terminan de aprovechar sus oportunidades, como Amin, y otros desaparecidos por decisión técnica, como Álex Rubio. Sus problemas para generar ocasiones se evidenciaron especialmente el pasado domingo frente al Recreativo Granada. Los tres puntos llegaron por un penalti provocado y transformado por Carrillo, que no podrá jugar en Algeciras por sanción.

“Sufrimos demasiado últimamente”, declaró Alfaro. “Tenemos que estar preparados para sufrir, y el equipo esa capacidad la tiene, se sabe poner el mono de trabajo. Esa una de nuestras virtudes, pero tenemos que trabajar para que haya situaciones que no nos cuesten tanto”, añadió. El equipo pimentonero ha tenido un buen mes de marzo, con cuatro victoria, un empate y una derrota, lo que le ha permitido sumar 13 de los 18 puntos posibles.

La línea que ofrece menos problemas y más garantías es la defensa, con Manu García en la portería, y una línea de cuatro el veterano José Ruiz y Marc Baró en los laterales, y Alberto González y Marcos en el centro. Tiene también en su linea de centrocampistas y mediapuntas a jugadores con mucha experiencia y calidad, como Pedro León y Pina, pero la fortaleza de esta zona pierde para Algeciras por sanción a Larrea, que vio frente al filial granadino la roja por doble amarilla cuando se llevaban pocos minutos de la segunda parte. En el juego que puedan desplegar Sabit, León o Pina parecen estar una de las claves del partido del Nuevo Mirador de este domingo.

Los murcianos ofrecen una trayectoria que parece ir de menos a más esta temporada. Es uno de los que hizo un plan renove en el mercado de invierno, con saldo positivo, aunque con salidas como delantero Rodri Rios, ahora en la AD Ceuta, que están teniendo un buen comportamiento fuera de la Nueva Condomina. La estabilidad no parece tampoco ser la seña de identidad del club, pendiente de ejecutar un Plan de Reestructuración para liberarse de parte de la deuda privada y con amenazas de dirimir en juzgados las diferencias entre acreedores y algunos accionistas.