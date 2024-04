Desestimada una querella contra el presidente del Real Murcia, próximo visitante del Algeciras

En la propiedad del Real Murcia Sociedad Anónima Deportiva, cuyo primer equipo visita el próximo domingo el Nuevo Mirador (20:00), anidan serias diferencias que llegan hasta los juzgados. La última de ellas ha sido resuelta, por el momento, mediante auto del pasado 26 de marzo. El abogado Julián Luna, cuarto accionista del Real Murcia, ha visto que la querella que presentó en octubre del pasado año contra el presidente del club, Felipe Moreno, y la empresa Hause La Fuente SL no ha sido admitida a trámite.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, según adelantó el pasado lunes el diario La Verdad, sostiene que "el querellante realiza una particular interpretación del estado contable del Real Murcia sin apoyarse en estudio alguno". El juez expresa también que Luna "no ha impugnado las cuentas oficiales, no las ha combatido en la vía mercantil como debiera, acudiendo a la estruendosa vía penal sin otra base que sus cálculos". En su auto también señala que el Real Murcia "ha aprobado sus cuentas por amplia mayoría" y que "no cuadra con el apocalíptico mensaje de la querella" .

Luna, que también es presidente de La Unión Atlético, que milita esta temporada en el grupo IV de la Segunda Federación junto a la Balona, acusó a Moreno de urdir una operación acordeón consistente en reducir capital para luego ampliar, eliminando a los socios minoritarios para poder convertirse en socio y dueño absoluto. Señalaba también, entre otras presuntas irregularidades contables que habría cometido el actual presidente, que no condonó la deuda anterior, de algo más de dos millones de euros, y que no se contabilizó como capital lo aportado por el empresario.

La propiedad del club murciano también ha recibido otro respaldo judicial hace unos días, al dictaminarse una providencia de admisión del Juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia a su plan de reestructuración por cumplir con todos los requisitos de la Ley Concursal. Este plan le permitirá al Real Murcia reestructurar su deuda privada y ser económicamente viable.