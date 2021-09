Moussa se reencontrará con el Algeciras como rival con el Costa Brava

Moussa Sidibé se reencontrará esta temporada con el Algeciras CF como rival de grupo en la Primera RFEF. El extremo ha sido cedido por la Ponferradina al UE Costa Brava -el antes conocido como Llagostera-, que aprovechó el último suspiro del mercado para cerrar la operación.

Moussa retorna a la que considera su "casa" ya que defendió los colores de la Llagostera en la campaña 18/19, la del regreso a Segunda B de la entidad almogávar. El malí de Bamako venía la temporada anterior de sobresalir con el Algeciras, con aquel Algeciras de José Antonio Asián que alcanzó el playoff de ascenso a Segunda B y que fue eliminado en la primera ronda por el todopoderoso Ibiza.

Moussa dejó un grato recuerdo en el Nuevo Mirador en la media andadura que lució de albirrojo tras aterrizar en enero de 2017. Tras su campaña con 11 goles en la Llagostera, el atacante dio el salto al Andorra y después a la Ponferradina de Segunda A, club que el pasado invierno cedió al malí al Córdoba y ahora lo hace al Costa Brava.

"Dije que volvería y ha llegado el día. El Costa Brava es mi familia y Oriol es para mí como un padre, ,i padre futbolístico. Es el mejor lugar donde puedo jugar y siempre le he dicho que quería volver. Cuando me propuso volver no me lo pensé, aquí crecí mucho", afirmó Moussa al club.

"Soy un jugador más maduro, mentalmente estoy más fuerte que nunca" , asegura.

"Como considero el Costa Brava mi casa siempre he estado pendiente del equipo y lo he ido siguiendo. Ya tengo ganas de volver a juntar con mis compañeros y también de ver los almogávares. Tenemos una afición única porque, a pesar de no ser muchos son muy fieles y estoy encantado de volver a verlos".