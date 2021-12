Miguel Ángel García: "Me cuesta mucho decir que no al Algeciras"

Miguel Ángel García Núñez es algecirista y abogado. El cuadro del centenario albirrojo y un bonito dibujo del escudo del club sobresalen en su despacho entre montañas de papeles. El destino puso a este algecireño en el camino del equipo de su tierra en el momento más delicado de la institución en su dilatada historia. Hace apenas un mes, García vio la luz de un acuerdo por el que batalló durante los últimos ocho años para mantener la viabilidad económica del Algeciras CF. Félix Sancho dio el último gran empujón a todo ese trabajo para avalar la deuda con la Seguridad Social. El empresario burgalés, el futuro máximo accionista de la Sociedad Anónima Deportiva algecirista, ha convencido a García para que vuelva al Nuevo Mirador como hombre de confianza. Un nuevo horizonte, impensable no hace tanto, se abre para García y para todo el algecirismo.

-¿En qué rol vuelve Miguel Ángel García al Algeciras CF?

-Lo que Félix [Sancho] me dice es que él está a 800 kilómetros y no puede estar aquí todas las semanas y que necesita a una persona de confianza que conozca las interioridades y las problemáticas del club para avanzar de la mano del despacho de Madrid en la transformación en Sociedad Anónima Deportiva, para ultimar todos los temas del concurso de acreedores y para que le ayude a establecer una estructura interna. Necesitaba ayuda en ese sentido y eso es lo que estoy haciendo, trabajando a nivel jurídico y en ayudar a que la estructura del club sea la idónea para cuando llegue la SAD y tengamos que profesionalizarnos. Y hasta ahí llega mi compromiso.

-¿No le ha pedido que tome responsabilidades en otras áreas, como la deportiva, por ejemplo?

-El área deportiva está perfectamente cubierta. Ayudo en lo que pueda ayudar, en cualquier otra parcela, siempre que me lo pidan. Me necesitan más en asuntos organizativos y de estructura.

-¿Tuvo que insistir mucho Félix Sancho para convencerle de que volviera?

-Aquí se unen dos cosas: una es que soy algecirista y decirle que no al Algeciras me cuesta mucho; y dos, que soy consciente de que él me lo pedía de corazón porque le hacía falta ese rol de esa persona, no yo como Miguel Ángel García, sino una persona que ayude a organizar todo esto. De momento es una cuestión temporal hasta que la SAD exista y esto funcione de otra manera. Me lo pedía un amigo y tenía que ayudarle.

-¿Qué impresión le dio Félix Sancho cuando lo conoció y cuál ahora?

-No puedo decir nada malo de Félix. Cuando me lo presentaron y empecé a tener reuniones con él, con Tesorería y demás temas jurídicos, siempre enarboló la bandera y dijo de ir hacia adelante con todo. Y todo siempre ha sido beneficio para el Algeciras CF, así que hasta hoy solo puedo hablar en positivo.

-¿Quién os iba a decir, a los que habéis sido directivos, que iba a tener que venir alguien de fuera a salvar el club?

-(Sonríe antes de contestar) La gente de la tierra deberíamos a lo mejor hacer un análisis de conciencia. Ha tenido que venir un señor de Burgos para dar el paso que en 112 años no hemos sido capaces. Bienvenido sea, yo bromeo con Félix y él me dice que ahora ya es del Algeciras desde chiquitito.

-El acuerdo con la Seguridad Social. ¿Se puede decir que es una de las noticias más importantes de la historia reciente del club? ¿Cuántas horas, días, sufrimientos, dolores de cabeza...?

-Son ocho años de trabajo, que se dice pronto. Fue hace ocho años cuando se empezaron a tener noticias de que Tesorería iniciaba diligencias de embargo contra el club y empezamos a averiguar por qué y vemos que el Algeciras tenía una gran deuda, que se fue a un millón largo, casi dos, generada por cuatro jugadores que declararon una incapacidad absoluta y el Algeciras nunca se defendió ni se personó. Empezamos esa batalla y ha habido momentos muy críticos que la afición no ha conocido, momentos también mejores, pero siempre con el gran inconveniente de que para cerrar un acuerdo había que presentar un aval. La situación actual es que hay un aval parcial presentado por Félix Sancho y el restante se tendrá que prestar por el accionariado del club una vez que se culmine la SAD. Que no debe de ir más allá de marzo o abril. Es cierto que Félix lo dijo en rueda de prensa, que si él es el máximo accionista prestaría el cien por cien del aval.

-¿Cómo marcha el tema concursal?

-En este tema me gusta que se haga mención siempre a mi compañero y amigo Nacho Castro. Se puede decir que está muy encauzado. Sin entrar en interioridades, soy muy optimista. Le quedarían tres años pero igual podemos sacar al club de concurso antes. Félix una de las cosas que quiere es tener un club saneado cuanto antes.

-La transformación en SAD entra en su recta final.

-Una vez que se ha resuelto el tema con Tesorería, espero que en este mes esté toda la documentación en el CSD y la comisión que nos tiene que tratar, y que salga adelante. Habrá que hacer la compra de acciones, los plazos, etcétera... Es muy importante que todo esto esté ultimado entre febrero y marzo.

-El Algeciras está experimentado muchos cambios en muy poco tiempo. ¿El panorama ha dado un vuelco, no?

-Pues sí. El club ha pasado de ser una institución muy importante dirigida por un grupo de amigos con la mejor voluntad del mundo durante muchos años a funcionar como una empresa. Estamos en el camino de una profesionalización en toda la estructura, un cambio tan radical que se está llevando bastante bien.

-Uno de los aspectos más positivos en esta metamorfosis es el ambiente que se está viviendo entre la afición.

-Es fundamental. Todo esto no tendría sentido ni iría tan bien si Félix no detectara ese positivismo y esa alegría que hay en la ciudad. Estamos contentísimos de ver como la afición, las empresas, toda la corriente va en positivo.

-¿Cómo va la reclamación de subvenciones y ayudas pendientes?

-Afortunadamente ya estamos con ello y tenemos reuniones para las eternas ayudas que nunca llegaban al Algeciras y pronto las tendremos en cuenta corriente. Instituciones también, con Diputación, Ayuntamiento... Todas las subvenciones que el Algeciras no podía recibir ya están en curso siguiendo los trámites de las administraciones.

-Siempre ha estado ahí, más implicado o menos, pero dispuesto a ayudar. ¿Se siente aceptado, querido, reconocido por el algecirismo?

-Cuando salió la noticia de que iba a ayudar a Félix recibí muchas muestras de cariño de la afición y eso fue una alegría y un impulso también. Detractores imagino que también tendré aunque tampoco sigo mucho las redes sociales y tal porque cuando uno tiene que tomar decisiones no puede estar contaminado. Me gusta ser respetuoso con lo que todo el mundo piensa, argumentar con educación y, sobre todo, poder estar para ayudar al Algeciras.