Miguel Álvarez: "Vamos muy justitos a Algeciras, pero a competir como siempre"

Miguel Álvarez, el entrenador del Villarreal B, ha asegurado este viernes que su equipo llegará "muy justito" de efectivos al duelo de este domingo ante el Algeciras CF (12:00). El míster califica de "partido importante" la visita al Nuevo Mirador, una plaza donde pide "personalidad" a sus jóvenes pupilos para hacer frente al ambiente que vivirán en las gradas.

Álvarez ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa. El técnico, al margen de las conocidas bajas por sanción de Dela y Lozano, no ha dado nombres sobre las ausencias, aunque ha asegurado que entre lesionados y los que irán con el primer equipo, el filial irá "muy justito" en cuanto a efectivos habituales. "Pero vamos a competir como siempre", advirtió.

"Pese a las bajas, afrontamos el partido con toda la ilusión posible por sumar los tres puntos. Jugamos contra un equipo que tiene una plantilla de gran calidad, son el cuarto equipo más goleador de la competición y, como nosotros, tiene el objetivo de estar arriba por lo que seguro que nos pondrán las cosas complicadas", señaló Álvarez, que destaca los puntos fuertes del Algeciras: "De medio campo hacia adelante tiene un potencial tremendo, así que será importante que nos sepamos defender con balón, controlar sus transiciones y que afloren sus defectos, que también tienen", agregó. "Tenemos que tener personalidad para jugar en el Mirador porque es un campo donde la gente aprieta".

El preparador amarilla entiende que tocar adaptarse a las circunstancias: "Vamos a competir con muchos jugadores que no tienen una gran experiencia en la competición, por eso deben demostrar todo su talento y su mejor nivel porque van a participar, pero también controlar sus emociones porque son chicos muy jóvenes. Si somos fieles a nuestro estilo y con personalidad les pondremos las cosas complicadas".

"Sobre las bajas que tenemos de jugadores que suben al primer equipo, no podemos tener ninguna queja. Todo lo contrario, nos orgullece porque nuestro objetivo, además de hacerlo de la mejor forma para quedar lo más arriba posible en la clasificación, es formar jugadores para que lleguen al primer equipo, como vemos que está ocurriendo ahora mismo. Además, tenemos la tranquilidad de que juegue quien juegue vamos a competir siempre con mucho talento", manifestó.

Álvarez no quiere mirar más allá del domingo: "Los objetivos importantes son los inmediatos, los que sean a corto plazo. Personalmente me marco como objetivo seguir disfrutando de esta profesión, algo importante porque se proyecta en los jugadores una ambición y energía para seguir creciendo y poder hacerles ver o enseñar qué es necesario para llegar al fútbol de élite. En lo deportivo, el objetivo no va relacionado con alcanzar el primer puesto, sino seguir formando jugadores para que puedan ayudar al primer equipo en un futuro".