El Villarreal B, un filial con madera de campeón

El Algeciras CF abrirá 2022 este domingo (12:00) ante el que para muchos es el mejor filial de la Primera RFEF y una de las canteras top de España. El Villarreal B llega al Nuevo Mirador como uno de los favoritos al ascenso y con unos números propios de un campeón. El mini submarino amarillo, no obstante, tendrá que hacer frente a bajas sensibles en una semana en la que Unai Emery se está viendo obligado a echar mano de la base para cubrir las numerosas ausencias en la primera plantilla.

El primer rival del año para el Algeciras es una mina de talento, la cúspide de una de las canteras referencia del fútbol español, un filial de un club de Primera que compite en la Champions (y en la Champions juvenil). Muchos de los jugadores que visitarán este domingo La Menacha están llamados a jugar en LaLiga Santander... con la que algunos ya coquetean.

El filial grogueta suma 34 puntos (diez más que el Algeciras) y marcha segundo, aunque tiene un partido menos que el líder, el Albacete. Los amarillos han cosechado once victorias, un empate y cuatro derrotas, y presentan un balance goleador de 30 tantos a favor y 11 en contra. Dicho de otra forma, el Villarreal B es el más goleador y el menos goleado del grupo. Los amarillos solo se ha quedado en tres partidos sin marcar.

El mini submarino protagonizó un comienzo de temporada fulgurante en el que sumó ocho victorias en nueve partidos, seis de manera consecutiva. El filial sufrió su primera derrota a finales de octubre en su visita al Real Madrid Castilla, encadenó la segunda ante el Alcoyano la semana siguiente y posteriormente perdió por tercera vez seguida en su desplazamiento a Linares.

El Covid trastocó el calendario de los amarillos, obligados a posponer la cita con el Castellón (la que disputará el martes 18 de enero), pero el filial se reconcilió con la victoria en La Línea y recuperó sus mejores sensaciones ante el Barcelona B. La cantera grogueta despidió el año con un revés por la mínima en Tarragona y con una victoria convincente ante el UCAM de Salva Ballesta.

Los castellonenses no podrán contar con dos de sus puntales este domingo ya que Sergio Lozano y Dela cumplirán sanción por ciclo de amarillas. El central Dela es el capitán y líder de la defensa (ha marcado tres tantos) y el centrocampista Sergio Lozano es uno de los motores del equipo. Además de haber marcado cuatro goles, el ex del Cartagena solo se ha perdido tres partidos este curso, por una lesión de tobillo, curiosamente los tres primeros encuentros en los que su equipo no ganó.

Estas dos ausencias no serán las únicas en un filial que está pendiente y volcado, como es lógico, con el primer equipo. El Villarreal de Unay Emery se ha visto afectado en el inicio de año por numerosas bajas de la primera plantilla debido a un brote de Covid, a las lesiones que arrastra y a la Copa de África. Los amarillos pierden durante un mes a Samu Chukwueze (Nigeria), Aïssa Mandi (Argelia), Serge Aurier (Costa de Marfil) y Boulaye Dia (Senegal) por el torneo continental africano.

Emery tirará del filial para la Copa del Rey, con Filip Jörgensen, Iker Álvarez, Lanchi, Nikita Iosifov, Nicolas Jackson, Carlo Adriano y Antonio Pacheco, y en el último compromiso liguero hizo debutar en Primera a Carlo Adriano en la goleada por 5-0 ante el Levante, encuentro en el que también participó Jackson. El ruso Nikita Iosifov es otro de los habituales en las convocatorias de Primera.

Miguel Álvarez tutela a los chicos del Villarreal B. El técnico jiennense de 63 años, con un dilatado historial a su espalda, desembarcó en la ciudad de la cerámica en 2017 después de pasar por el Marbella.El filial del Villarreal ha conformado una plantilla de calidad para un fútbol vertical, intenso y ofensivo. Para ello no han dudado en saltarse las normas de los filiales y ha incorporado a jugadores experimentados como el portero Gianni (29 años y procedente del Yeclano) y el central Iñiguez (que vuelve a casa a sus 27 años tras haber jugado en Segunda División con el Rayo Vallecano, Hércules y Levante B).

Otras llegadas que ya se han convertido en futbolistas importantes del mini submarino son el mediocentro Del Moral, fichado del Córdoba CF; y el mencionado mediapunta Jackson, que viene del Mirandés. La apuesta exótica ha sido Iosifov, extremo procedente del Lokomotiv de Moscú. El lateral derecho Miguel Leal está teniendo su oportunidad tras su cesión la pasada campaña al Groningen holandés.

Los de Miguel Álvarez suelen formar con un 4-4-2 con dos líneas muy definidas es un conjunto que de medio campo para arriba tiene muchísima pólvora, un equipo que le gusta llevar el mando del partido con juego combinativo y de mucho toque pero toque efectivo y vertical moviendo muy bien a sus rival para buscar sus costuras. Sin balón llevan la presión muy arriba para forzar recuperaciones de balón cerca de la portería rival y desde ahí elaborar jugadas de ataque.