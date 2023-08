Mac Lackey: "Queremos construir un Algeciras sostenible a largo plazo"

Mac Lackey ha abrazado por completo ese sentimiento inexplicable llamado algecirismo. El máximo inversor y presidente del consejo de administración del Algeciras CF SAD quiere construir con "inteligencia y paciencia" los cimientos de una nueva idea de entender el fútbol, respetando la tradición y la centenaria historia de un club que ya mira sin miedo a la profesionalización. El estadounidense de Charlotte, que tiene en Ramón Robert a su principal socio e inversor, además de a un gran amigo, cuenta a Europa Sur los planes que tiene marcado para el Algeciras en un proyecto "a largo plazo" cuya meta pasa por alcanzar LaLiga con una estructura capacitada por sostenerse en el siguiente nivel. La entrevista, realizada en inglés, ha sido traducida fielmente al castellano.

-Ahora que el Algeciras está ya bajo la tutela de Fútbol Coalition, ¿qué proyecto puede esperar la afición a corto y medio plazo?

-Soy un inversor de largo plazo. Nosotros adquirimos el Algeciras CF cuando vimos el increíble potencial del club, la afición y la zona. Nuestra visión para el club es mantener su larga historia y apoyar en su desarrollo. Pero el foco inmediato es la modernización y profesionalización. Este proceso se ha iniciado con actuaciones básicas. No las más llamativas, pero importantes y necesarias como es el equilibrio financiero. Por otra parte, queremos trabajar con honestidad y transparencia; esto significa que no solo vamos a hablar sobre el último fichaje o incluso ganar cada partido, sino que nos vamos a centrar en construir los cimientos de un club (de arriba a abajo) que tiene el potencial de crecer, atraer a los mejores jugadores, atraer patrocinadores globales, etcétera. Nuestra estrategia es construir una base sólida y luego comenzar a enfocarnos en lo que es posible en términos de ascenso a LaLiga.

-Ha sido una transición con mucho que hacer en poco tiempo. ¿Qué era lo primordial y qué hoja de ruta tiene ahora durante la temporada?

-Ramón [Robert] y yo planificamos que hayan mejoras cada semana en el club. No es tarea fácil aunque algunos cambios sean rápidos. Algunos de los cambios son en las instalaciones (vestuarios o la nueva tienda), los cuales son fáciles de ver, pero otros son menos perceptibles aunque fundamentales para el proyecto; aspectos como mantener los pagos de jugadores en fecha (cosa no muy común en otros equipos de nuestra categoría). También queremos trabajar en tener uno de las mejores experiencias de día de partido, para que disfruten nuestros aficionados y cualquier jugador que nos visite quiera jugar para nuestro club. Todo ello, en su conjunto, nos ayuda a atraer mejores jugadores, mantener a los mejores aquí. Adicionalmente, en breve iniciaremos el desarrollo de la Academia para profesionalizarla y potenciar el desarrollo del talento. Nuestros programas deben focalizarse en formar jugadores que puedan llegar al primer equipo de forma regular y sostenible. Para ello, creemos que podemos desarrollar a medio plazo una academia de referencia en el sur de España. Por supuesto, también creemos que Algeciras y el Campo de Gibraltar pueden ser un referente, por lo que estamos expectantes por empezar a promocionar la ciudad y la zona a los turistas americanos. Esta pata del proyecto nos permitirá tener mayores ingresos, tanto para el club como para la ciudad, y nuevas oportunidades para todos.

-La afición ha recibido el cambio con ilusión y con un ritmo de abonados importante. ¿Cuántos algeciristas espera tener en el estadio los días de partido?

-Es una inmensa alegría ver la evolución de socios para esta temporada. Me encanta esta afición y creo que el desarrollo del club va de la mano con nuestra afición. Creo que podemos tener el mayor número de abonados de la historia del club y acercarnos a los 5.000 abonados para esta temporada, pero permíteme destacar el rol que la afición juega en el éxito de este proyecto. Tener entre 4.000 y 5.000 socios es alucinante, pero imagínate lo que significa para nuestros jugadores, cuerpo técnico, visitantes (incluyendo los otros equipos) sentir la fuerza de nuestra afición. Ver a nuestra afición llegando horas antes al estadio y la pasión que muestra por ver a nuestro equipo jugar; ver las banderas ondeando y el ambiento con que reciben a los jugadores, así como las canciones y ambiente durante todo el partido. Esa sensación marca el camino del potencial de este club. Espero que no solamente tengamos los números, sino también el soporte de esta afición especial.

-Como propietario de un club de fútbol, ¿cumple un sueño de la infancia?

-El fútbol ha formado parte de mi vida de manera permanente como jugador, como propietario de negocios deportivos, como padre y como aficionado. Ser propietario de un club es haber cumplido un sueño. Estoy emocionado por haber empezado este nuevo capítulo con mi familia, mis socios y por este club.

-¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol, en Charlotte?

-Empecé a jugar al fútbol cuando tenía 5 años. No había mucha afición todavía donde vivía, comparado con otros deportes en Estados Unidos (basket y fútbol americano) pero me enamoré de este deporte desde el primer día. He jugado cada día de mi vida desde que era un niño y me siento muy afortunado de las oportunidades que me ha brindado a lo largo de mi vida. Fui seleccionado por el equipo nacional de EEUU y viajamos a Sudamérica donde pude ver a Maradona jugando en directo. Pude conocer a Pelé y estar en su casa, momentos que marcaron mi infancia. Pasado el tiempo, transformé mi pasión por el fútbol en oportunidades de negocio creando empresas relacionadas con este deporte. En definitiva, desde los 5 años hasta ahora se mantiene la pasión por el fútbol cada día de mi vida.

-Estuvo en Sudamérica y vivió el fútbol de cerca allí. ¿Cuánto le marcó conocer a sus ídolos?

-Sí, me siento afortunado cuando siendo jugador, y posteriormente como emprendedor, pude conocer a mis ídolos (Pelé, Messi, Neymar, Ronaldinho, etc.). El conocer a estos jugadores y ver la fuerza de marca personal que tienen, me ayudó a entender la fuerza y el potencial de este deporte.

-Como empresario de éxito, ¿qué quiere importar de la cultura de Estados Unidos al modelo español?

-Ramón Robert y yo nos conocimos hace mucho tiempo mientras vivía en Barcelona y estaba ayudando al FC Barcelona a desarrollarse en el mercado americano. Desde el inicio conectamos en la idea que teníamos de que el sector del deporte y entretenimiento existente en EEUU iba a venir a Europa. En algunos aspectos el nivel del fútbol en España es el mejor del mundo, pero en lo que respecta al negocio deportivo no se ha desarrollado totalmente. Profesionalizar el club, dotarlo de nuevas fuentes de ingresos (viajes, turismo, patrocinadores globales, etc.), potenciar la experiencia de los aficionados... son algunas de las fuerzas del negocio deportivo americano y que queremos traer al club para complementar las ya existentes.

-¿El reto es alcanzar el fútbol profesional o ahora es imposible?

-Creemos absolutamente que el Algeciras CF puede estar, y estará, en LaLiga. También creemos que lo más importante es asegurar los cimientos del club, y no solamente el objetivo de promocionar de categoría, sino también quedarse y competir de forma fiable en dicha categoría. Por ello, estoy emocionado por el potencial, aunque debemos ser pacientes e inteligentes para construir algo sostenible a largo plazo. Creo que nuestro equipo este año será competitivo, con jugadores y un cuerpo técnico que lo harán posible. Estoy ansioso por que empiece la competición.