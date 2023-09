Lolo Escobar: "Lo teníamos encarrilado pero nos metimos atrás"

Lolo Escobar, el entrenador del Algeciras CF, acabó con sensaciones encontradas tras el empate cosechado en casa del Recreativo Granada. El técnico entiende que dejaron escapar dos puntos cuando mejor lo tenían, aunque valora el cómputo global del inicio de temporada de su equipo.

"Nos hicieron poco peligro aunque en el último córner podíamos haber perdido el partido", aceptó. "Ellos hicieron poco pero llevarse un punto. Creo que lo teníamos controlado, encarrilado. No sé si por miedo a ganar, nos metimos atrás, no es lo queríamos ni buscábamos. Me voy enfadado en ese sentido pero no quiero perder el foco porque son cinco puntos y el equipo no ha perdido", valoró.

Escobar cree que el hecho de ponerse por delante, como en Palma de Mallorca, "nos hizo muchísimo daño" y lo argumentó: "Nos entró un miedo como el día del Baleares. Nos falta mucho trabajo, hay que ser más valientes, no nos podemos meter atrás", insistió.

"Pero son muchos jugadores nuevos", justificó. "El gol es un desajuste porque no llevan 30 partidos juntos, nos costó un gol y vuelan dos puntos. Así que a seguir sin perder el foco y que el equipo siga compitiendo, transmitiendo pasión, entrega y que se identifiquen con nosotros".

El algecirista sí se fue "muy contento con la afición", que agotó las entradas disponibles para estar en la Ciudad Deportiva del Granada. "Gracias por su dedicación y apoyo", subrayó.

Escobar planeó los cambios en el once porque "al jugar con Iván y Mario arriba, queríamos que se produjera eso, que Zequi y Diego ocupasen esos espacios, salió algo que trabajamos durante la semana y por ahí me voy contento. Pero qué poquito faltó otra vez".