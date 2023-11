Lolo Escobar: "No fuimos un equipo reconocible, pero sacamos casta y empatamos"

Lolo Escobar, entrenador del Algeciras Club de Fútbol, asumió que su equipo “no fue reconocible” en el empate ante el Atlético de Madrid B en el Nuevo Mirador (2-2). El míster echó en falta Eric Montes, que estaba sancionado, pero también deslizó que le había “encantado” que en partidos en los que no hacen las cosas bien sus hombres “sacan la casta y puntúan”.

“No fuimos un equipo recononocible, nos confundimos bastante”, asumió el técnico de los albirrojos. “No se podía plantear un partido de ida y vuelta y fue un correcalles y ahí el Atlético de Madrid es superior”.

“Si algo me gusta de nuestro equipo es el control del juego y eso nos faltó ante el Atlético de Madrid B”, continuó. “A partir de ahí hay que celebrar este empate porque no estuvimos bien y conseguimos sacar un punto después de estar en desventaja dos veces”.

“Ellos venían de encajar una derrota dura, metieron seis jugadores nuevos y estaba claro que nosotros debíamos igualar esa agresividad que iban a meter, pero estuvimos sobreescitados”, analizó. “No nos vino nada bien el 1-6 de la semana pasada porque igual nos pensamos que íbamos a tener un partido fácil y en esta categoría todos los partidos son complicadísimos y se ha vuelto a demostrar”.

El míster deslizó que la ausencia de Eric Montes había condicionado a su equipo. “Hay un jugador que nos da mucho, que no estaba y aunque quisimos buscar una figura que fuese lo más parecido en cuanto a liderazgo y posicionamiento, no nos salió bien”, dijo. “Buscamos otra alternativa, el partido se rompió, recurrimos al clásico del año pasado, Turrillo y Borja, porque se conocen y tampoco”.

“No quiero que suene a excusa mala, pero Eric [Montes] es un futbolista con el que llevamos jugando desde el primer día de pretemporada y cuando no está pues metes invento ahí que salieron como salieron”, matizó.

“Además de esto estuvimos sobrerrevolucionados, hasta el punto de que parecía un partido entre filiales”, lamentó. “Nosotros éramos los veteranos, pues vamos a poner la pausa, vamos a dar un pase más. Parecía que en cada jugada queríamos dejar a un compañero delante del portero y al final eso nos llevó al correcalles que dije antes”.

Escobar habló de que su equipo está “marchando de acuerdo a la media inglesa”, avisó de que “llegarán momentos difíciles” y recordó que el Algeciras “que tiene veintitrés puntos” está afrontando este periodo de la competición con bajas o jugadores que por diferentes circunstancias no pueden afrontar los partidos al cien por cien. “Es que parece que ya nadie se acuerda de Mario”, reivindicó.

El entrenador expresó su satisfacción por el gol de Javi Cueto (“ojalá sea el primero de muchos”) y afeó a sus hombres la forma de resolver la última jugada, en la que el filial colchonero estuvo a punto de marcar el 2-3.