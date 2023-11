Tevenet: "Nos faltó una cuarta para ganar"

"Pasaron muchas cosas, pero más en la portería de Lucho que en la nuestra. Tengo la sensación de que merecimos algo más". Así resumió el entrenador del Atlético de Madrid B, el exalgecirista Luis García Tevenet, el partido que su equipo empató este domingo con el Algeciras en el Nuevo Mirador.

"El equipo ha hecho un desgaste tremendo. Los chicos venían con responsabilidad porque llevábamos tiempo sin ganar y el trabajo fue encomiable. Nos faltó una cuarta para ganar. El balón de Maroto una cuarta dentro estaríamos hablando de otra cosa", continuó.

"Tuvo otra Niño, una Cala, otra Bri... tuvimos ocasiones suficientes como para haber hecho el 2-3", argumentó el entrenador, que entiende que el Algeciras rentabilizó "dos oportunidades puntuales". "Una de ellas de chanfle de Diego que entra en la escuadra y el segundo gol sí que llega en un buen pase filtrado a Javi que define bien", expuso.

En cualquier caso, entiende Tevenet que el filial del Atlético de Madrid no recibió "un justo premio al esfuerzo, al trabajo y al fútbol que hizo".

"Ellos tenían el dominio, sí, pero era ficticio, porque robábamos y salíamos muy bien, con velocidad, aunque había muchos metros hasta la portería de Lucho, pero en casi todas llegábamos", añadió.

El técnico se marcó ahora como objetivo "seguir trabajando" y transmitirle a los jugadores que "en el fútbol la suerte no existe". "Nos falta esa veteranía que hay en otros equipos pero es normal, tenemos gente en formación y cuando tienes un partido controlado aparece un error en una salida de balón y la afición se viene arriba porque ven que te equivocas y te quieren poner nervioso dentro de esa juventud", explicó.

De todas formas Tevenet se queda con que "muchos" de sus futbolistas tuvieron "personalidad". "Tiraron hacia adelante y demostraron que estamos creciendo, que somos responsables. Ahora hay que hacer este punto bueno contra el Recreativo Granada", dijo.

Tevenet recordó así la temporada que estuvo en el Algeciras cuando jugaba. "Fue un año difícil, comprometido, pero guardo el recuerdo de que hice una gran campaña, hice goles y no es de los sitios donde vengo a disgusto. Creo que hay mucha aquí que me quiere", subrayó el técnico, que asegura que el equipo de Lolo Escobar realiza "una propuesta que es difícil porque a todos nos hace pensar". "Los puntos que tiene ya no se los quita nadie", concluyó.