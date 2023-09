Lolo Escobar: "El Algeciras compite aunque aún estemos lejos del nivel futbolístico que queremos"

Lolo Escobar se ha mostrado "contento" por la primera victoria de la temporada del Algeciras CF en su estreno oficial en el Nuevo Mirador. El entrenador valoró la capacidad de sobreponerse de sus jugadores y aseguró que su equipo aún está en proceso de construcción. "Hay que celebrar todo lo que se consiga en una categoría como la Primera Federación", invitó.

"Estoy contento porque creo que se compitió muy bien. Estamos bastante lejos de lo que queremos, sobre todo a nivel futbolístico, pero a nivel competitivo el equipo hizo un gran partido, ganó duelos, fue intenso, nos repusimos a la lesión de un jugador, a un resultado en contra", valoró.

El técnico entiende que fue "un partido bastante accidentado", con el aparatoso golpe de Admonio, "aunque ninguno tiene nada serio y eso es lo más importante".

Escobar no acabó tampoco muy satisfecho con el arbitraje: "Fue un partido difícil, pero no hemos pegado ni una sola patada y nos hemos llevado no sé cuántas amarillas. Contento no estoy porque te condiciona y tienes que quitar a jugadores con tarjetas, son cambios que no quieres hacer", aseguró.

El míster reconoce que al Algeciras le costó: "El equipo salió muy nervioso pero es que somos un equipo muy joven y se notó. Hemos necesitado que nos metan gol para empezar a jugar al fútbol, eso es lo que no puede ser. Milagros no hay, queda mucho trabajo por delante, hay que hacer horas de vuelo", señaló.

Lo más positivo es "construir sobre victorias aunque no estemos del todo contentos". Escobar, eso sí, sabe de la importancia de cada punto: "Es muy complicado ganar y dar la vuelta a un resultado como este en Primera Federación, además de que el San Fernando es un buen equipo. Son tres puntos para celebrarlo".

El técnico acabó encantado con la afición: "Cuando peor lo pasamos es cuando más han apretado en las gradas. A la afición hay que darle de comer y eso se hace poniendo balones en el área, sacando corners, sumando puntos... creo que hicimos lo que pudimos y sacamos los puntos gracias a ellos".

Escobar no quiere ni mirar la clasificación y está "encantado" con la plantilla que tiene: "Es uno de los mejores grupos humanos que he tenido, me parece que tengo un vestuario top".