El día que Kameni se rindió a Lucho, el guardián del Algeciras

Si hay que señalar a un héroe por encima del colectivo en la victoria del Algeciras CF en Antequera, ese nombre propio tiene que ser el de Lucho García. El portero cuajó una sobresaliente actuación en uno de sus partidos más exigentes, con hasta 23 remates del adversario y algunas paradas más propias de un viodejuego. Tal fue el poderío del colombiano, que hasta el mítico Carlos Kameni, el meta del Antequera, felicitó al cancerbero rojiblanco. Un gesto que emocionó a Lucho.

"Kameni es un ídolo y poder enfrentarme a él, imagínate...", relató el guardavallas en El fútbol de Primera, el programa semanal de la Primera Federación, correspondiente de la 15ª jornada. "Hablé con él. Kameni vino a felicitarme después del partido y me sentí como un niño pequeño, fue increíble", confesó el arquero del Algeciras.

El colombiano nacido en Barranquilla pero criado en Madrid disfruta del momento en el Algeciras en una temporada en la que está brillando individual y colectivamente con el vestuario entrenador por Lolo Escobar, con su equipo en la quinta plaza, en puestos de play-off de ascenso en medio de grandes presupuestos e históricos de Primera y Segunda.

"Estamos centrados en el presente y disfrutando el momento", aseguró Lucho, que responde sin dudar cuando es preguntando por la meta algecirista: "El objetivo es claro, es el siguiente partido", dijo tajante. "Una de nuestras virtudes es que no miramos la clasificación y si la miramos es para abajo", explicó.

El meta se queda con las buenas sensaciones de que "el equipo se hizo muy fuerte en Antequera" y supo adaptarse ante un rival que no le dejó el balón ni practicar su juego. La próxima jornada viene el Ibiza al Nuevo Mirador y después tocará la visita al Málaga para despedir 2023: "Son unos rivales muy buenos, pero nosotros también jugamos bien", mandó el aviso.

El fichaje

Lucho firmó por el Algeciras el pasado verano tras dejar el Rayo Majadahonda un poco de casualidad y él mismo lo explica: "Me pasó una anécdota. Yo iba a firmar en la Primera división de mi país, en Colombia, pero cuando llegué allí las cosas no eran como lo habíamos acordado y me regresé. Entonces salió la oportunidad, el Algeciras buscaba un portero, encajaba en el juego del míster y se dio todo rápido. Hubo un interés muy bueno por mí y la verdad es que estoy muy contento", reconoció.

A sus 25 años, Lucho cuenta con un dilato currículum en España desde que aterrizó en la capital. Jugó un año en el Madrid y luego pasó por el Rayo, el Sevilla, el Deportivo o el Majadahonda.

"Tengo que estar muy agradecido de estar donde estoy. En un fútbol tan nómada, sentirse en casa es un privilegio y yo me siento en casa. Estoy muy feliz, el club y la afición se están portando espectacular", subrayó.

El colombiano guarda recuerdos cariñosos, entre los que compartió su estreno en la Europa League con el Sevilla o su debut con el Deportivo. "Quien me conoce sabe el cariño que le tengo al Deportivo. Debuté con la nariz rota en un año muy especial y la afición fue increíble conmigo, siempre le voy a estar agradecido", relató.

El Algeciras de Lolo Escobar está entre los menos batidos del grupo y de la categoría, y una buena cuota de la responsabilidad la tiene Lucho García, así como Marcos Lavín, el portero que le aprieta en cada entrenamiento desde el pasado mes de agosto.