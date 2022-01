Iván Ania: "Tuvimos que haber sentenciado antes, nos faltó veneno al final"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, acabó "contento" por la victoria ante el Cornellà, pero con cierto regusto amargo por el gol encajado en el tiempo añadido y "por no haber sentenciado antes" un partido que los albirrojos tuvieron "muy controlado".

"El partido fue para dejarlo más que sentenciado en la primera parte y el gol que nos hacen les dio algo de vida", comenzó su comparecencia ante los medios. "En la segunda parte tuvimos que tener el balón, no asumir riesgos, circular para que aparecieran los espacios y las ocasiones y, no sé el motivo, pero hicimos un partido de ida y vuelta y al final sufres más de lo que deberías de haber sufrido", reflexionó.

"La sensación es de estar contento por haber conseguido la victoria, pero que está claro que tuvimos el partido muy de cara y les dimos vida a ellos", dijo haciendo autocrítica.

Ania, al ser preguntado por el arbitraje, se mojó: "Nos pitaron un fuera de juego que no es, hay varias acciones que me sorprenden, pero no me gusta hablar de los árbitros, no suelo hacerlo. Hubo situaciones que me desquiciaron un poco y eso que estaba bastante tranquilo", aseguró.

El míster insistió en lo que no le gustó en el segundo periodo: "Realmente el partido estaba controlado, teníamos el balón, su presión no nos obliga a jugar en largo, tuvimos el tiro de Alvarito al larguero, jugadas para ser definitivos... Nos faltó tener calma y veneno".

"Vamos a pensar que buscábamos la victoria, que tenemos que empezar a dejar la puerta a cero porque si tenemos que hacer tres goles para ganar un partido, tenemos un problema grande", argumentó Ania. "La clasificación más vale no mirarla ahora. Vamos a ir partido a partido, pensar que tenemos 30 puntos y que acaba de empezar la última vuelta. Pero hay cosas que tenemos que mejorar", recalcó.

Ania felicitó al canterano Natera por su debut como titular: "Natera estuvo muy bien. No me la jugué al ponerlo porque sabía que lo iba a hacer bien. Es un jugador que ha crecido, estuvo muy bien con balón y muy correcto defensivamente", valoró.