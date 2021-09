Iván Ania: "Es un resultado para sentirse orgullo del equipo"

Iván Ania celebró su primera victoria oficial de la temporada con el Algeciras CF, un triunfo sobre la Balona en el Municipal que devuelve la alegría al algecirismo tras el varapalo de la semana anterior en Cornellà. "Es un resultado para sentirse orgulloso del equipo", subrayó. "Un derbi para recordar durante mucho tiempo en lo que respecta a la afición", agregó.

El técnico albirrojo destacó, además del resultado, "la imagen" de sus pupilos. "Creo que en todo momento tuvimos el partido controlado, incluso cuando ellos cambiaron el sistema. Les obligamos a jugar directos y nosotros estábamos cómodos con eso, apenas pasamos apuros. Espero que la afición lo haya disfrutado porque veníamos de una semana muy difícil, éramos conscientes", dijo.

"Todo salió a pedir de boca", aceptó Ania, que invita a "disfrutar y a pensar en el Sabadell". "Ante todo, humildad que esto sigue; son tres puntos más allá de la trascendía que tenga para los aficionados, que cmo dijimos sabemos que es muy grande", insistió.

Sobre el desarrollo del encuentro, el algecirista reconoció que con el tanto tempranero "se te pone muy de cara, más cuando cayó el segundo". "Al descanso ese 0-2 un resultado que nos traía malas sensaciones por el día del Andorra, no lo quise ni mencionar, solo les dije que teníamos que hacer el tercero y mantener la portería a cero para que se terminara", confesó.

"Fue uno de esos días que todo te sale de cara", prosiguió Ania, que recuerda que la Primera RFEF "es una categoría en la que cualquier partido lo puedes ganar o perder. Tenemos que tener claro que jugando así le podemos mirar a la cara a cualquiera".

El asturiano se queda con la actitud de un vestuario que supo encajar las críticas tras la dura derrota de Cornellà. "El equipo nunca dudó de lo que hace, nunca dudó en lo que cree y eso hizo que pudiéramos ganar", señaló. "Sabíamos qué hacer cuando teníamos el balón, cuando había que presionar, el equipo estuvo de diez".

Ania entiende que "el gol tan temprano" hizo a la Balona "jugar más directo de lo que venía haciéndolo". "Buscaron a Gerard en todo momento y los centrales disputaron bien los balones a la cabeza", explicó. "Encajar un gol tan rápido es doloroso y a veces no te puedes recomponer", continuó. "Pero la Balona es muy buen equipo, lo venía demostrando contra rivales importantes y creo volverá a tener buenos resultados, seguro".

El míster valoró el rol de los algecireños de la caseta durante la semana: "Estoy acostumbrado a otros derbis y he vivido varios, todos tienen su grado emotivo, pero yo no lo puedo vivir como Turrillo, Tomás o Leiva, por eso me apoyé en ellos para que lo transmitieran a los compañeros y a mí".