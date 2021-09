Iván Ania: "Queríamos más, pero el punto no está mal"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras CF, acabó "satisfecho" que no "contento" con el empate cosechado ante el Sabadell en el Nuevo Mirador. "Queríamos más, queríamos ganar, pero el punto no está mal. Le damos valor y a la portería a cero también", manifestó el asturiano.

"Intentamos en todo momento ir a por los tres puntos", comenzó con su análisis del resultado Ania. "Hubo momentos en los que dominamos y momentos que nos dominaron ellos. Estuvimos mejor en la segunda parte, aunque salimos bien, intensos, cn sensación de peligro, pero a raíz de la jugada en la que le sacaron la tarjeta a Leiva nos entró algo de miedo y pasaron a dominarnos", relató.

"En la segunda fuimos capaces de encontrar a Álvaro a la espalda de los mediocentros y esas veces que pudo girarse generó peligro, pero nos faltó lo último, definir bien el último pase", prosiguió Ania.

"Es un punto que cuando no se puede ganar, no perder es importante. Mantenemos la puerta a cero y sumamos una semana más", reflexionó el algecirista.

Ania entiende que los dos equipos impusieron sus sistemas defensivos: "Nos conocemos bien porque fuimos compañeros (por Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell), somos parecidos, nos gusta presionar hacia adelante", recordó. "Pero es que estamos en una categoría con un nivel muy alto en la que nadie domina del todo al otro".

El míster valoró la actuación de Leiva: "Estos partidos lo rompen jugadores como Leiva que son capaces de saltarse toda la táctica y decidir en un uno contra uno. Empezó muy bien, incisivo, desapareció luego pero en la segunda desequilibró", afirmó sobre el canterano.

"Dentro del vestuario lo he dicho, vamos a valorar este punto y la portería a cero porque son las cosas que te hacen cumplir el objetivo", destacó. "Me voy satisfecho con la actitud y la intensidad, no con el resultado, pero era un partido complicado ante un rival que a medida que pasen las jornadas irá a más", sentenció.