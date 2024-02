El Intercity-Algeciras, un pulso entre dos excepciones en la Primera Federación

El Algeciras CF y el CF Intercity se verás las caras este próximo sábado (16:00) en el estadio Antonio Solana de Alicante en la 23ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Este enfrentamiento mide a dos clubes muy diferentes en su esencia, pero que comparten una peculiaridad: ir en contra de la vorágine desatada contra los entrenadores en una categoría que, desde su fundación, se han convertido en una auténtica trituradora de cuerpos técnicos.

El Algeciras puede alardear de ser uno de los pocos clubes que no ha destituido a un entrenador en las tres temporadas que lleva en marcha la Primera RFEF. La entidad e Iván Ania resolvieron de mutuo acuerdo su vinculación tras dos años, pero ocurrió con la competición ya finalizada. Lolo Escobar tomó el relevo del asturiano sin sobresaltos y, de momento, lleva bien encauzado el objetivo que se le marcó en verano: la permanencia.

El CF Intercity también representa una excepción a día de hoy en la Primera RFEF. Más allá del detalle de ser el primero que invirtió en la Bolsa, el club alicantino acaba de renovar a su entrenador, Alejandro Sandroni. La entidad ha demostrado una confianza total y absoluta en su técnico con una prolongación de su contrato hasta 2025, algo no solo poco habitual, sino más bien descabellado para la mayoría de los participantes de la división.

En lo deportivo, el Algeciras y el Intercity mantiene una trayectoria muy similar este curso y los dos conjuntos se han movido cerca de las posiciones de play-off. Los de Sandroni y los de Lolo Escobar también comparten rasgos en su juego, sobre todo priorizar el orden y la solidez defensiva. Como clubes, no obstante, no pueden estar más en las antípodas, aunque eso no ha sido impedimento para que ambos terminen en la misma categoría.

Sandroni y el Intercity afrontarán el último tercio de la temporada con el respaldo institucional a su cuerpo técnico y al proyecto deportivo puesto en marcha: "Un entrenador que representa los valores del club: honestidad, humildad, ambición y competitividad".

"Tras salvar al equipo del descenso la temporada pasada, Alejandro Sandroni siguió al frente del vestuario y ahora firma por una campaña más. Junto al primer entrenador, también Daniel Fernández renueva su contrato como segundo entrenador de la primera plantilla", anunció la entidad.

Antes de iniciar su etapa en el CF Intercity, Alejandro Sandroni entrenó al Yeclano Deportivo, club al que dirigió más de 350 partidos en diferentes etapas, llegando a disputar la fase de ascenso a Segunda en la 19/20, como recuerda el Intercity. Su último club antes de firmar en Alicante fue el Linares Deportivo en la temporada 21/22.

Alejandro Sandroni mostró su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible su renovación y abogó por seguir creciendo junto al club: "Agradecer a Salva Martí, al consejo de administración, a Juanfran Torres y Jorge López su apoyo y confianza. Gracias también a toda la gente del día a día. Intercity es un proyecto de crecimiento y queremos crecer con él. Es el sitio ideal para mí y vamos a tratar de poner nuestro granito de arena. Esta categoría necesita estructura y crecimiento, creo que estamos en el camino adecuado para que Intercity cada vez sea un poquito más y estar más cerca de ser un equipo competitivo en una categoría tan difícil. Agradecimiento a todo el mundo y a seguir poniendo las bases de un Intercity cada vez más grande".

El director deportivo del CF Intercity, Jorge López, valoró muy positivamente la renovación del míster para dar estabilidad al proyecto: "La renovación de Sandroni nos da continuidad y premia el buen trabajo realizado desde que llegó a final de la temporada pasada. Es importante tener estabilidad en el banquillo. El míster sabe que tiene un año y medio por delante y esa seguridad es vital para afrontar el final de temporada lo mejor posible. Es muy importante la confianza mostrada por todas las partes. Esperamos seguir en la línea que está el equipo y luchar hasta el final por todos los objetivos".