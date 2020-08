Guille Vallejo: "Soy un portero de carácter"

Guillermo Vallejo, el último fichaje del Algeciras CF, se considera "un portero de carácter". Esta condición parece que va a ser un requisito indispensable en el equipo que Salva Ballesta está armando para la temporada 20-21, la del asalto a gran escala a la Segunda B Pro.

El nuevo guardameta albirrojo apura los últimos días de vacaciones en Burgos, en su hogar- "al fresquito", matiza-, a la espera de la confirmación oficial de cuándo arrancará la pretemporada en el Nuevo Mirador. Aún no hay fechas para las pruebas, reconocimientos médicos y primera toma de contacto, aunque los clubes más madrugadores ya se han puesto en marcha.

Vallejo llegará para competir por la portería con Jesús Romero, aunque el burgalés no lo quiere tomar como un pulso individual. "Romero sé que es uno de los capitanes, un jugador importante, y dicen que muy buena persona. Me llamó tras el fichaje para darme la bienvenida. Los éxitos que consigamos serán de todos, así que tenemos que luchar por un objetivo común", afirma con unas palabras que buscan la conciliación. Ya habrá tiempo para mostrar los colmillos en los entrenamientos.

¿Cómo es Vallejo en el verde? "Soy un portero de carácter, completo y que da seguridad al equipo", se define el cancerbero, que viene de vivir con el CD Guijuelo una campaña destacada a nivel personal... hasta que el coronavirus paró todo en seco. "Vengo de un año en el que he crecido y en el que me he sentido bien, con confianza. Hemos acabado los segundos menos goleados del grupo solo por detrás del Logroñés", señala.

Vallejo manejaba varias propuestas, algunas más cercanas de su tierra, pero se sintió seducido por el interés algecrista: "El Algeciras es el que más fuerza ha hecho para convencerme y ficharme", confiesa. "No ha sido cosa de dos días, se ha fraguado despacito y en ese periodo de tiempo pude ver el interés que existía", explica.

"Borja Vicent me ha dicho que es un club familiar"

Por si acaso, una llamada del míster puso su granito de arena: "Salva me llamó y fue quien me hizo dar el último paso", desvela. Trabajar con el aviador es un aliciente más: "Creo que es un entrenador que va de cara y a mí eso me gusta. Prefiero a un técnico que esté encima nuestra y que no dé pie a la relajación".

El burgalés de 25 años ha recibido buenas referencias de un exalbirrojo: "Conozco a Borja Vicent -fichó por el Calahorra- y me habló un poco de todo, me dijo que es un club familiar y que se están haciendo bien las cosas".

Vallejo llegó a coincidir con Yelko Pino en la Cultural, pero apenas fueron unas semanas durante la pretemporada, así que no conoce a los que van a ser sus compañeros, al menos a los que ya están confirmados.

El ambiente del Nuevo Mirador es otro factor que seduce al guardavallas: "Sé que hay una gran afición, ya lo he comprobado con el recibimiento en las redes sociales; tenía el buzón lleno de mensajes y notificaciones. A mí me gusta porque soy una persona que vive el fútbol y me motiva jugar ante miles de personas", dice.

El meta tiene claro que la próxima andadura va a ser distinta a todo lo visto anteriromente: "Esta temporada va a ser como una carrera de Fórmula 1", sostiene. "Tenemos que empezar a tope desde el principio. La pasada temporada, por ejemplo, comenzamos mal con el Guijuelo y no fue hasta noviembre cuando empezamos a tener los resultados esperados. Cuando llegó lo del coronavirus estábamos muy bien, pero eso no vale para el formato de competición que van a instaurar".