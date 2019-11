El Gato Jesús Romero está en su particular cuenta atrás con el Algeciras CF. El portero se siente cada día mejor de su operación en una mano y espera ejercitarse a pleno rendimiento dentro de dos semanas. Aunque el meta no podrá ser dado de alta hasta el 1 de enero de 2020 cuando abra e mercado de invierno, su vuelta como uno más supone ya un estímulo para un algecirismo que anda cabizbajo y removido por la mala racha de resultados del equipo de Emilio Fajardo.

Romero es, además de uno de los héroes del ascenso y un referente para la afición, una de las voces autorizadas del vestuario del Nuevo Mirador. El guardameta habló este martes en Radio Algeciras de la delicada situación que vive el equipo albirrojo: “Una o dos victorias nos quita el que Fajardo no vale, que los jugadores no valen o que nos hacen goles a la primera. Todos estamos dispuestos a ganar en Mérida (domingo a las 17:00 en el Romano) y es lo único que hablamos, no hay otra cosa y estamos mentalizados que todo pasa por ganar el domingo, hay que verlo como una final”, reflexionó.

Romero confesó que sufre y mucho desde fuera del terreno de juego y rompió una lanza en favor de sus compañeros: “Aún estamos jodidos pero ya hemos hablado del partido y de los fallos. No tenemos tiempo para lamentarnos y vamos a un campo complicadísimo como el del Mérida donde tenemos que intentar levantar el vuelo porque los resultados no son los que nos merecemos”, concedió.

"El míster está fuerte y estamos con él; tenemos que responder con resultados"

El meta entiende que el buen comienzo en el regreso a la Segunda B pudo nublar a algunos las perspectivas de una temporada en la que iba a tocar “sufrir”. “El Algeciras iba a estar en una situación dura y de sufrir, pero el inicio liguero ha llevado a una ilusión tremenda a la gente. Ahora vienen las vacas flacas y los palos, para nosotros los primeros que también estamos jodidos”, admitió.

“Tenemos que cogernos de la mano, apoyarnos los unos en los otros, los primeros los jugadores con resultados para como hicimos la pasada temporada y en el playoff, para que la gente se sume porque hemos visto que cuando el Nuevo Mirador empuja es imparable”, manifestó el portero.

Romero, que desde el primer momento que pudo, con una férula en la mano operada empezó a sumarse al grupo, subrayó la confianza de la caseta en su entrenador: “El fútbol es resultadista y nadie se acuerda ya de lo de hace dos meses ni tres porque es presente y el pasado no existe, pero el míster está fuerte, estamos todos con él y eso lo va a marcar el empezar a sacar resultados positivos desde este domingo en Mérida”.