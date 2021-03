Félix Sancho tiene un proyecto para hacer más grande al Algeciras CF y lo cuenta con claridad y firmeza. El empresario burgalés, promotor inmobiliario y presidente del San Pablo Burgos de baloncesto, se hizo conocido para el algecirismo cuando empezó a ayudar económicamente al club como inversor. Ahora la junta directiva que preside Nicolás Andión quiere dar un paso más al frente para profesionalizar la entidad de la mano del equipo de trabajo de Sancho a través de la conversión en Sociedad Anónima Deportiva. El próximo sábado se celebrará la asamblea de socios que marcará el futuro inmediato de la centenaria institución. Con el ascenso a la Primera RFEF recién consumado, el partido del sábado centra toda la atención. Esta entrevista con Europa Sur es la primera que concede para detallar sus planes.

-¿Por qué el Algeciras CF?

-Como todo el mundo sabe me gusta mucho el fútbol y por qué el Algeciras es por la ventana de oportunidad que se abre. Bajo con frecuencia a la Costa del Sol, allí gestiono varios proyectos inmobiliarios y la cercanía con Algeciras hace que me mueva bastante por la zona. Conocí a la junta directiva, a Nicolás [Andión] y surgió esta oportunidad de poder entrar a ayudarles puesto que el club estaba en una situación bastante complicada para llegar a final de año. A mí me sedujo, conocí Algeciras, la ciudad, el puerto, a la junta, al equipo, a Salva [Ballesta] y me pareció un proyecto muy bonito y por el que apostar.

-¿Qué ha visto en el Algeciras el tiempo que lleva en contacto con la directiva y qué sensaciones ha vivido en primera persona cuando ha estado en el estadio?

-Estamos ante un club con mucha historia, con muchísima afición por lo que estoy viendo, un club que está ahora mismo con ganas de tener alegrías. Acabamos de conseguir el ascenso a la categoría Pro para el año que viene, el equipo está en una situación que compite muy bien, muy ilusionado, pero es un club en el que falta muchísimo por hacer a nivel de profesionalizarlo en todos los niveles. Estamos ante un club amateur por falta de medios, de ingresos y lo que pretendemos es hacer del Algeciras una empresa súper solvente, una empresa que sea referencia dentro del fútbol, referente de cumplir pagos, estar al día, de no tener problemas como lo hemos conseguido con el San Pablo Burgos. Esta seriedad que transmitimos en el baloncesto es la que pretendemos implantar en el Algeciras. Queremos ser un club señor y serio, que pagará mucho o poco, pero sin duda lo que pacta es lo que cumple.

-¿El ascenso a la Pro convierte al Algeciras en un club mucho más atractivo, no?

-Nosotros entramos cuando quedaba toda la segunda vuelta por delante. Se puede decir que hemos llegado a nivel de ayudarles financieramente con muchísima anterioridad y el compromiso que tenemos con la directiva es con el club en Pro y con el club en no Pro.

-Lo digo por si alguien se pregunta si Félix Sancho estaba dispuesto a dar el paso en el peor de los escenarios.

-Cuando en el club había dudas deportivamente porque se puso la situación tensa, esa misma semana hubo un desembolso económico importante por mi parte. Yo creo que eso despeja cualquier tipo de duda. Soy una persona que, normalmente, las cosas las demuestro con hechos. En ese sentido, esté en la categoría que esté, tenía unas circunstancias pactadas para ayudar a la directiva y así ha sido.

"Nuestro compromiso era en Pro, en Segunda A o en Cuarta división"

-¿Qué proyecto tiene en mente llevar a cabo en común con el Algeciras si la asamblea aprueba la conversión en SAD?

-El proyecto es a largo plazo. Queremos poner al Algeciras lo más alto posible a nivel futbolístico y a nivel de gerencia como empresa. Que sea lo más serio y lo más solvente posible. Con al apoyo de instituciones, de patrocinadores, de los aficionados y con la gestión que queremos implementar y que hemos demostrado con el baloncesto y el balonmano en Burgos -patrocina al UBU San Pablo de División de Honor-, queremos demostrar que es el momento de gestionar los clubes deportivos como empresas y tomar decisiones que nos lleven al éxito deportivo. No pretendemos hacer un proyecto que obligatoriamente el año que viene tenga que estar en Segunda A porque eso está demostrado que lleva al fracaso. No hemos sido ventajistas porque nuestro proyecto va a largo y hemos dado dinero sin tener condicionantes de si el club iba a estar en Pro, en A o en cuarta división. Nuestro proyecto es de estabilidad, seriedad de intentar llevar al Algeciras al fútbol profesional y, con el paso del tiempo, a la Primera división. Creo que hay afición, ciudad, potencial económico en Algeciras, una infraestructura con un puerto increíble y debemos darlo a conocer al resto de España.

-¿Puede el Algeciras llegar un día a ser lo que hoy es el Eibar, el Huesca o, incluso, el Villarreal?

-Nosotros con el San Pablo hemos hecho al equipo campeón del Mundo -ganaron recientemente la Copa Intercontinental en Buenos Aires- y hemos llevado el nombre de Burgos por toda Europa. Creo que en el Algeciras tenemos que replicar lo que hemos hecho en Burgos con seriedad y con rigor en la gestión. Deportivamente contamos con Daniel [Alejo] en la dirección deportiva y vamos a reforzarla todavía más. Vamos a potenciar el presupuesto del equipo para poder acometer ese ascenso a Segunda A, pero siempre primando la estabilidad del club para no empezar a subir y bajar, sin locuras, paso a paso, firme y seguro, para que haya Algeciras para rato. Cuando subamos hay que consolidar. Pretendo que el estadio esté lleno al cien por cien, cuando se pueda, porque vamos a necesitar a la gente.

-¿Cómo fue la cita con el Ayuntamiento en ese primer encuentro oficial? ¿Qué quiere de las instituciones?

-Nosotros tenemos muy claro que las instituciones cuando tienen que apoyar es cuando no estamos en el fútbol profesional y nosotros tenemos que darles a ellos cuando lleguemos al fútbol profesional. Me explico. Normalmente se hace al revés, si estoy en Primera el patrocinio vale más. Yo pretendo que sea al contrario, que cuando lo necesita, que es ahora, necesitamos mayor aporte económico y nosotros cuando estemos en categoría profesional y tengamos mayores ingresos derivados de las televisiones y demás es cuando podemos aportar a la instituciones nuestros espacios publicitaros por menos dinero. Es muy importante que las instituciones entiendan esto. No queremos subvenciones, queremos contratos de patrocinio porque somos un club profesional. No estamos para subvenciones, estamos para llevar el nombre de Algeciras por toda España, para defenderlo y darle publicidad con un equipo de fútbol y eso tiene un valor. En Primera no hay que pedirle al Ayuntamiento ni un euro y sí se le garantizaría su espacio publicitario gratuito.

-¿Entiende que el Algeciras debe ser como un altavoz?

-Algeciras es un oasis en esa zona tan industrial. Es una ciudad que tiene una potencia brutal y un gran impacto en el PIB. Habría que enseñarle al resto de España que tenemos el puerto más grande por volumen del Mediterráneo, uno de los más grandes de Europa y hay mucho que difundir para generar sinergias y trabajo para esa ciudad. Es importantísimo que a través del Algeciras se pueda difundir todo esto.

-¿De qué manera considera que hay que profesionalizar el club para que siga creciendo?

-Organizar el club en temas de gestión, dar un empujón también en el tema deportivo, pese a que esta temporada ha estado sensacional, y un poco involucrar a toda la ciudad, a las instituciones que creo que deben estar porque como altavoz no lo hay mejor que el equipo de fútbol. Estoy muy ilusionado porque es un club con mucha historia, muy bonito, con muy buena afición y deportivamente sensacional, pero queda mucha gestión por hacer. Creemos que puede ser un proyecto tremendamente importante y con todas las ganas de llegar el fútbol profesional, a Segunda división y por qué no a Primera.

"Algeciras es una ciudad con un potencial brutal"

-Entiendo que hay gente válida en el club.

-Hay una serie de personas que son excelentísimos trabajadores pero tienen también sus vidas y necesitan de su profesión para subsistir y no pueden dedicarse al cien por cien al Algeciras. No se dedican en exclusiva y tampoco tienen ningún tipo de ingreso, entonces evidentemente esto no puede seguir así. Si queremos un club serio hay que profesionalizarlo. La labor que está haciendo la directiva yo la he hecho anteriormente y te consume tu vida personal y te llevas muchos sinsabores. Lo que ha hecho la junta tiene mucho mérito, pero sin duda es momento de dar un paso adelante.

-Es usted presidente del San Pablo Burgos, un club de moda en la ACB, y una persona vinculada al deporte, pero por encima de todo es un hombre de fútbol, ¿no?

-Soy un futbolista frustrado (se ríe). A mí me ha gustado mucho el fútbol desde siempre, era bueno bajo palos, estuve en el filial del Burgos, me entrenaba con el equipo de Segunda B cuando estaba regional. Me rompí una rodilla con 19 años, al poco me rompí la otra y me tocó empezar a trabajar. He estado jugando en chuleteros hasta los 36 años y la verdad es que mi compromiso con cualquier cosa que cojo es brutal. Es decir, durante 16 años no he faltado ni un sábado ni con fiebre ni jugando en los peores campos. Mi compromiso en la vida va por ahí, cuando doy mi palabra o cojo un proyecto me voy a dejar los cuernos para que eso salga adelante.

-¿Quiere mandar un mensaje a los socios y aficionados del Algeciras?

-Estamos haciendo todo lo posible para poner el club al día. Lo queremos hacer muy bien y sé que lo vamos a hacer muy bien. Estoy muy ilusionado, creo que he llegado a una ciudad que tiene muchas similitudes con Burgos y me siento muy arropado, muy feliz. Creo que vamos a devolver la confianza que la gente ya nos está dando por la calle y vamos a premiarlos llevando el club al deporte profesional de élite.