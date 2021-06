Félix Sancho quedó prendado con la demostración de fuerza del algecirismo en el playoff de ascenso a Segunda. El empresario burgalés, el futuro máximo accionista del club, quiere que lo vivido en Almendralejo, con cerca de cuatro mil aficionados arropando al Algeciras, sea el motor que empuje la próxima temporada a los algeciristas en su desembarco en la Primera RFEF.

Sancho encabezó junto al presidente de la directiva, Nicolás Andión, la presentación de la campaña de captación de abonados 21-22 de un Algeciras que busca multiplicar su respaldo en las gradas tras una andadura muy complicada y marcada por la Covid-19. Con la vuelta del público prácticamente garantizada según avanza la vacunación y retrocede el impacto del coronavirus, el algecirismo se ilusiona ya con la temporada más esperada en muchos años, con la inauguración de una nueva categoría.

"Es un día importante para todos y que me hace especial ilusión porque es mi primera rueda de prensa en Algeciras", comenzó Sancho su intervención, agradecido a la directiva "por la confianza que han tenido en nuestro proyecto".

"Estamos ante una situación idílica -subrayó el de Burgos-, en un club con muchísima historia, que tiene hambre de más y que lo ha demostrado en Extremadura con su gente", resaltó.

Tras ver como el equipo de Salva Ballesta se quedó a las puertas de la gloria en la final del playoff, Félix Sancho valora el aliento y la implicación de la afición como impulso para afrontar el nuevo proyecto. "Fue algo magnífico. Puedo decir que cuando me he hecho verdaderamente algecirista fue el día que perdimos ante la Real Sociedad B porque ver como estaba el estadio de Almendralejo con más de tres mil personas de Algeciras cantando y animando, me recordó mucho a lo que vivo en Burgos con nuestro San Pablo. Ese día se despertó un sentimiento en mí más profundo si cabe sobre el club y los paisanos de esta ciudad", confesó.

Sancho quiere "dar valor a ese desplazamiento porque no era barato y hubo más de tres mil personas que se gastaron más de doscientos en un día por ver al Algeciras".

"Por eso creemos que esta campaña va a ser un éxito. La llamamos a siete mil revoluciones porque queremos llenar los siete mil asientos del estadio. Es muy importante para nosotros este apoyo y seremos tan grandes como nuestros aficionados quieran. Si están con nosotros tenemos claro que el equipo irá para arriba", aseguró.

El empresario, además, destaca el salto de categoría: "Es un nuevo reto, una nueva competición, con televisión de carácter nacional, entre los 80 mejores de España... La liga va a ser de calidad, con rivales muy duros. Los 20 equipos de nuestro grupo quieren ascender y eso cambia con respecto a la Segunda B que conocíamos en la que había una mitad que quería ascender y la otra no descender. Estamos ante otro nivel de fútbol más parejo a la Segunda A".

Lo más positivo para Sancho es que entiende que "somos capaces de repetir lo que hemos hecho en Extremadura estos días, yo espero que vamos a llegar a los seis mil abonados al menos".

El burgalés insistió en que el Algeciras ha confeccionado "una campaña muy pensada, con unos precios acordes a la categoría pero muy económicos para que nadie pueda dejar de ir al campo, para pensar también en gente en el paro o en riesgo de exclusión social. Queremos que ir a a ver al Algeciras sea un fenómeno social de la ciudad, como ya lo es, pero más".