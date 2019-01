Emilio Fajardo ya idea la escalada del Algeciras

El Algeciras CF vuelve a tener cabeza visible con todas las de la ley. Emilio Fajardo llegó este viernes a las dependencias de su nuevo club para ser presentado como nuevo primer entrenador y dirigir la primera sesión de entrenamientos en los anexos de La Menacha.

El técnico, que ejercía en las categorías inferiores del Real Betis –pero con una dilatada experiencia como futbolista–, comenzó a perjeñar la escalada que necesita el Algeciras para volver a subirse al tren del playoff. El nuevo entrenador albirrojo tiene claro que su objetivo es “quedar campeón” y “conseguir el ascenso”, pero que hay que ser “realistas” y empezar por “ganar al Gerena” el próximo lunes (17:00).

La situación límite del Algeciras se encauza con la llegada de Emilio Fajardo, que parece refrescar los cimientos de un proyecto que se había desmoronado por momentos. El técnico algecirista llegó para darse a conocer en sociedad ante la gran familia albirroja y mostrar sus primeras credenciales de que la escalada hacia el playoff de ascenso es posible.

Fajardo: "El juego del Algeciras necesita una vuelta de tuerca más y un poco de aire fresco"

“El objetivo es claro: hay que ascender”, comenzó Fajardo en su presentación. “El Algeciras tiene que ser campeón, no hay otro objetivo. Pero hay que ser realistas y lo más cercano es volver a ganar, que los chavales vayan volviendo a su cauce y que ellos nos lleven a conseguir el objetivo”, dijo. Todo cambio necesita un proceso de adaptación y para Fajardo ese proceso pasa por “ganar”. “Ese es mi margen”, sostuvo.

“A mí me gusta ser muy exigente sin balón y además creo que eso es lo que hace falta a este equipo. Quiero convertir a este en un conjunto muy competitivo, que no dé un balón por perdido. A este club le gusta jugar al fútbol, pero no todo debe ser el balón, sino también el sin balón. Los jugadores tienen que ser conscientes que a la afición le gusta ese esfuerzo sin balón y lo va a premiar”, manifestó.

“Lo idóneo es coger al equipo en junio y entrenar todos los conceptos desde el minuto uno. No pudo ser así, pero creo que el venir con un aire fresco y una idea futbolística, podemos darle una vuelta de tuerca más a su juego”, aseguró.

Ante el Gerena arbitra Durán García El partido que disputará el Algeciras el próximo lunes ante el Gerena en el Nuevo Mirador (17:00) tiene designado al trencilla José Daniel Durán García, que arbitrará por quinta vez en su carrera a los algecireños. El Algeciras CF no conoce la derrota con este colegiado, con el que suma un triunfo y tres empates. Durán García pitó el Algeciras-Cabecense (1-1) de la pasada temporada, pero también hizo lo propio en Espiel en la 2016/17, y ante el San Juan de Aznalfarache en la 2014/15 y 2012/13, esta última fue la única victoria algecirista (2-0) en casa.

“Tengo que agradecer el esfuerzo que ha hecho el Algeciras para que este aquí. La decisión fue más sencilla de lo parece, sobre todo, por la predisposición del Real Betis Balompié y el empeño del Algeciras. Sin la buena relación existente entre ambos clubes, todo habría sido más complicado. Si me marchaba del Betis, al que considero un equipo top, tenía que hacerlo a un club como el Algeciras. Es un paso adelante en mi carrera”, sostiene.

“El Algeciras buscaba algo que yo podía aportar. Tengo experiencia de futbolista en categorías en este grupo y por eso sé a dónde vengo”, explica.

“El vestuario hasta que no entrene con ellos no puedo comentar nada. El trato del club conmigo es exquisito”, comentó minutos antes de encontrarse por primera vez con sus jugadores.