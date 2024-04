David Rocha: "Es muy difícil ganar cuando estás a punto de la permanencia"

El entrenador de la AD Mérida, David Rocha, mostró su alegría por el triunfo (3-1) frente al Algeciras Club de Fútbol de este sábado, en encuentro escenificado en el Romano José Fouto, correspondiente a la trigésimo segunda jornada liguera del grupo II de Primera Federación. "Hemos mostrado un nivel de intensidad y agresividad altísimo", dijo en su comparecencia post-partido.

Rocha elogió la trayectoria del Algeciras: "Es un grandísimo equipo, con grandes jugadores. Nos lo puso muy complicado. Es verdad que cuando estás a punto de conseguir los necesarios para salvarte es muy difícil ganar. Escuché en su rueda del viernes a Escobar y tiene razón. Para nosotros, medirnos a este equipo, con ese nivel físico que tiene, tiene mucho mérito superarles. Nos refuerza mucho ganarles".

El Mérida no siempre se ha mostrado ganador a lo largo de la presente competición. Lo recordó su entrenador para saber apreciar el momento presente y comprender al Algeciras. "Al final es normal. No sé cuántas jornadas estuvimos sin ganar, y es muy duro. No hemos dejado de currar, ni nuestros jugadores han dejado de mover los brazos. Al final te conviertes en un equipo ganador", declaró.

Sus indicaciones en el descanso fueron "entrar en el juego, intentar jugar por fuera. Y en área, sabíamos que sus centrales son poderosos, pero sufrían bastante". Reconoció que al entrar en la caseta, al terminar la primera mitad, sus jugadores estaban algo desquiciados. Los cambios, en opinión de Rocha, le dieron un salto de calidad.

El técnico de los romanos destacó la aportación de Chuma, autor de dos de los tres goles: "Es el ejemplo de lo que ha sido el equipo. Es un tio currante que va a muerte con lo que le pedimos. A veces le pedimos cosas que le perjudican, y él se merece mucho los dos goles de hoy".