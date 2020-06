Dani Sales: "El recibimiento de la afición del Algeciras ha sido de Primera"

Dani Sales ya ha tenido un primer contacto con el algecirismo y ha quedado maravillado. El sevillano, el último fichaje del Algeciras CF, está desbordado por las numerosas muestras de cariño que ha recibido desde que este lunes se ha hecho oficial su incorporación al club del Nuevo Mirador. Sales afronta el desafío de volver a Segunda B con confianza, totalmente convencido de que puede aportar mucho al equipo que entrenará Salva Ballesta.

Daniel Sales Keen, natural de Mairena del Alfarafe y de 22 años, viene relanzado tras una temporada muy buena para él, a pesar de que el coronavirus anticipó el final liguero en marzo. "Este último año ha sido increíble en lo futbolístico, me sentí importante y he disfrutado, he sido muy feliz", afirma el jugador, que ha destacado en el CD Diocesano del grupo extremeño de Tercera división.

Los que han visto de cerca a Sales y han seguido su evolución ponen al centrocampista entre los más prometedores de la categoría. De hecho, varios clubes pujaron con el Algeciras por hacerse con un sub-23 cotizado: "He tenido más ofertas, pero cuando te viene un club como el Algeciras, un equipo grande, con ese estadio, con esa afición que ya me ha ganado... es una oportunidad única para reengancharme a la Segunda B", expresa.

Sales debutó en la división de bronce con apenas 20 años en el CD El Ejido. "Allí viví un año complicado, era muy joven, no tenía los minutos que yo quería y no me sentí como quería sentirme", reconoce el sevillano, que tuvo como compañero de vestuario al algecireño Tomás, ex de la Balona y objetivo algecirista: "Coincidí con Tomás, que es una de las personas con las que he hablado para pedir referencias. Ojalá se viniese porque es un jugadorazo", desea, aunque el algecireño reveló a Europa Sur otras intenciones.

El cuarto fichaje del verano del Algeciras tiene el móvil a reventar de mensajes en las redes sociales de personas que ni conoce: "Es de locos, no sé cuántos mensajes puedo tener desde que se ha hecho oficial el fichaje, pero es una locura", señala con orgullo. "Solo puedo dar las gracias a la afición, a todas las personas que se han interesado y ya me han brindado una bienvenida, tengo muchísimas ganas de estar allí", agrega.

La presencia de una figura relevante en el banquillo del Nuevo Mirador también ha decantado al futbolista: "Tener a Salva Ballesta como entrenador es un aliciente más. Solo espero aprender el triple de una persona que ha sido un jugador de tanto nivel como él. Toda esa experiencia no cabe duda de que suma y es algo que a mí como futbolista también me tira".

Dani Sales, familia del futbolista Fernando Sales, dio sus primeros pasos en el Sevilla FC: "Estuve hasta infantiles y cuando me quedé sin sitio volví a jugar en casa. Luego me marché al Betis y viví unos años muy bonitos como juvenil, formando también parte de la selección andaluza", rememora. Sales dio el salto senior y tuvo su primer gran trampolín en el filial del Nástic de Tarragona, donde una lesión le cortó las alas.

"La lesión que tuve fue de pubis por una descompensación que tenía en mi cuerpo. Era muy joven y acababa de firmar un gran contrato con el Nástic, pero estuve casi cuatro meses fuera y eso, estando tan lejos de casa y con esa edad, pasa factura", explica. "Después de eso tuve que tirarme al barro como suele decirse, pero estoy muy feliz por como me ha ido", se sincera. "Ya está todo olvidado y me encuentro perfectamente, vengo de una temporada en la que no he tenido una sola molestia".

¿Qué gana el Algeciras con Dani Sales? "Me gusta definirme como un box to box, un centrocampista que abarca campo, que defiende y ataca", dice el sevillano, que ha jugado en un doble pivote en su etapa en el Diocesano. "He marcado seis goles pero me quedo mejor con las doce asistencias", remata.