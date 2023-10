El Córdoba, con Recio y sin Castellano para el Nuevo Mirador

El Córdoba CF ultima su visita de este sábado (18:00) a Algeciras con el alta de Recio y la única baja de Adri Castellano. El equipo de Iván Ania, a quien no le preocupa el recibimiento de las gradas en su vuelta al Nuevo Mirador, comparece dispuesto a refrendar la buena racha de dos victorias seguidas que ha enderezado un arranque por debajo de lo esperado para un aspirante al ascenso.

A la visita al Nuevo Mirador llega el Córdoba con más efectivos. "Estamos recuperando gente y preparando el partido a conciencia para intentar traernos los tres puntos de Algeciras. Está claro que para nosotros es positivo que Recio pueda entrar en convocatoria. Ahora somos un equipo más fuerte, porque tenemos un jugador más que hasta ahora no hemos podido disponer de él. Solo tenemos a Adri Castellano en la enfermería y eso es una buena noticia. Pero no nos va a condicionar el sistema de juego el recuperar a Recio, tenemos claro la alineación, el sistema y lo que queremos hacer", apuntó Ania.

De ese once inicial que ya ha decidido, Ania no dio pistas, ni siquiera sobre la posibilidad de que Toril tenga su primera oportunidad desde el inicio. "Están disponibles los dos delanteros. Tenemos la decisión tomada, no la voy a adelantar, pero cualquiera de los dos que ponga estará en plenitud de condiciones. Casas ha entrenado normal y si queremos disponer de él, lo podemos hacer. Ambos son delanteros importantes de la categoría y están en buen momento", comentó.

Con 9 puntos de 18 jugados, el Córdoba asoma en la sexta plaza a tres de los puestos de play-off y del Algeciras, al que podría dar caza de salir con la victoria del Nuevo Mirador.

