Iván Ania, sobre su regreso a Algeciras: "Me da exactamente igual el recibimiento"

El entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, regresa este sábado al Nuevo Mirador para enfrentarse al Algeciras CF, el que fuera su equipo durante las últimas dos temporadas. Después de algún que otro desencuentro con los aficionados algeciristas y de su salida este verano del club rojiblanco, el técnico asturiano vuelve a un feudo donde su antigua afición parece que le prepara un recibimiento hostil, algo que dejó claro que no le importa en absoluto.

"Si te soy sincero, me da exactamente igual el recibimiento", aseguró Ania en rueda de prensa al ser preguntado por lo que espera encontrarse en Algeciras. "Habrá gente que quedase satisfecha con mi trabajo y gente que no. Me han llegado cosas de que están preparando un recibimiento hostil. Me da igual, por eso lo digo. Yo no juego, los que juegan son los jugadores", añadió el ahora técnico del conjunto blanquiverde.

Eso sí, Ania no escondió que para él se trata de "un partido especial". "He estado allí dos temporadas y hemos vivido juntos muchas cosas, una primera temporada bastante buena y una segunda muy difícil, en la que sufrimos en los puestos de abajo y nos salvamos en la última jornada", explicó.

Es por ello que su grado de conocimiento sobre el equipo rival es elevado, aunque eso tiene una contrapartida que el propio Iván Ania señaló. "Conozco jugadores, aunque ya no quedan muchos. Me gusta saber de los rivales, llegar con información, pero eso no me garantiza nada. Ellos también me conocen a mí bien", reconoció.

"Si ves sus partidos, no sorprende que esté arriba porque lo está haciendo bien. Es un equipo que domina los partidos y somete a los rivales a través del juego combinativo, de tener el balón, y está obteniendo resultados. Su posición es merecida por lo que yo les he visto", aseguró Ania sobre un Algeciras al que conoce bien.

"Nos vamos a enfrentar a un rival que en nada se parece a los seis partidos que hemos jugado hasta ahora. Casi todos los equipos nos jugaron directo y creo que el Algeciras es todo lo contrario. Siempre intenta jugar desde atrás, siendo combinativo a través de situaciones de tercer hombre. No juega con una referencia, juega con dos mediocentros que se descuelgan a la espalda de los mediocentros rivales", desgranó el míster del conjunto blanquiverde.

Pese a ello, Iván Ania se mostró ambicioso, más allá del aliciente de meterse ya en zona de promoción de ascenso: "Pensamos en ganar y sumar de tres en tres, que es lo que hace pegar un salto en la clasificación. Si eso conlleva entrar en play-off, mejor, pero ahora mismo no es significativo". "Creo que será un partido muy táctico, con alternativas por ambos lados porque los dos queremos el balón y somos equipos presionantes. Será un partido bonito para el espectador. A día de hoy, posiblemente seamos de las propuestas más atractivas para ver en la liga", aseguró el ovetense.