Salva Ballesta, el entrenador del Algeciras CF, ha sido sancionado con tres partidos por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. La Jueza Única desestimó este miércoles el recurso presentado por el club albirrojo a la expulsión del técnico el pasado domingo en El Arcángel de Córdoba y castigó al zaragozano por "alteración del orden del encuentro de carácter grave (101.2)".

El Algeciras no podrá contar con su entrenador a pie de campo los tres próximos compromisos (el más cercano, este domingo ante el San Fernando en el Nuevo Mirador a las 17:00). El colegiado murciano Salvador Lax Franco expulsó a Salva Ballesta al filo del descuento en Córdoba al entender que alguien del banquillo algecirista lanzó un balón para interrumpir el juego. Así lo detalló el árbitro en el acta: "En el minuto 90 el técnico Ballesta Vialcho fue expulsado por el siguiente motivo: tras señalar un tiro libre directo, (estando el juego detenido). Se produjo el lanzamiento de un balón al terreno de juego desde el banquillo del Algeciras CF. Tras no poder identificar a la persona responsable de este acto, expulsé al entrenador del Algeciras".

Al término del encuentro, Ballesta aseguró en rueda de prensa que estaba vuelto de espaldas en esa acción y que debió tratarse de un error del colegiado. El albirrojo dio por hecho que el castigo iba a ser levantado. El Algeciras presentó un recurso con pruebas videográficas, sin embargo la Jueza de Competición entiende que el vídeo no desdice lo que el árbitro reflejó en su acta. Es decir, que un balón fue lanzado al campo desde esa zona y el responsable no fue identificado.

"Esta Jueza de Competición considera que dicha quiebra no se da en este caso. Así, tras analizar lasalegaciones presentadas por el club Algeciras CFy de visionar la prueba videográfica aportada, sólopuede concluir que la acción es compatible con la descripción de los hechos que efectúa el colegiado en el acta del encuentro. En consecuencia, no se aprecia el error material manifiesto invocado como fundamento de las alegaciones del club. Este se limita a dar una versión alternativa de lo ocurrido, aunque a la vista de las imágenes esta Jueza considera que los hechos ocurrieron de acuerdo con lo relatado por el colegiado en el acta. Como ya ha señalado reiteradamente esta Jueza de Competición, para apreciar la existencia de un error material manifiesto es necesario que se demuestre la existencia de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se da en este caso. Esto es, no basta con una explicación alternativa de los hechos en cuestión. Por tanto, procede la desestimación de las alegaciones y la imposición de las consecuencias disciplinarias de la acción señalada en el acta arbitral", concluye la resolución.

La sanción conlleva la suspensión por tres partidos y una multa accesoria al club en cuantía de 135,00 euros y de 367,50 euros al infractor en aplicación del art. 52.

Competición también refrendó un partido de sanción para el capitán del Algeciras, Iván Turrillo, por su expulsión por doble amarilla.