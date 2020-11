Chus Trujillo: "El Algeciras es súper rocoso y a la mínima que tiene te mata"

Chus Trujillo, el entrenador de la UD Tamaraceite, ha valorado el partido de su equipo en el Nuevo Mirador a pesar de la derrota ante el líder, "ante un Algeciras súper rocoso que a la mínima que tiene te mata", ha subrayado.

"Sabíamos que si permitíamos correr al Algeciras y no éramos capaces de gestionar a sus jugadores descolgados íbamos a sufrir", comenzó su análisis Trujillo. "Queríamos defender con la pelota, que el ritmo no fuese muy alto, que no entrásemos en transiciones, que el partido no se convirtiese en una locura porque en esa vorágine nosotros teníamos muchísimas papeletas para perder. Creo que lo conseguimos, pero se metieron en el partido porque los errores se pagan en el fútbol".

"Dos errores que son muy fáciles de solucionar", añadió sobre los tantos algeciristas. "Tenemos que morir con nuestra manera de jugar que es la que nos ha traído aquí desde segunda regional, pero también es verdad que nos hemos enfrentado a un súper equipo, muy compacto, muy complicado no solo de hacerle un gol, sino de generarle una ocasión".

"Y con todo hemos sido el equipo que más ocasiones le ha generado a este rocoso Algeciras, que no desespera y tiene mucho mérito porque es un equipo que te mata a la mínima que tiene", afirmó Trujillo.

"Queríamos apretar en la pérdida porque el Algeciras se monta muy rápido, hace una transición vertiginosa", insistió. "Nosotros sufrimos mucho corriendo y defendiendo hacia atrás porque arriesgamos mucho. Creo que no merecimos perder aquí, sometimos al rival durante muchos minutos y hablamos del líder", acabó.