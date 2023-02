El Ceuta de Antoñito, Robin, Romero y Mizzian, todo o nada en el Nuevo Mirador

La AD Ceuta FC afronta el duelo con el Algeciras CF de este domingo (12:00) en el Nuevo Mirador como una final más por la salvación. Los caballas, colistas del grupo I de la Primera Federación, se aferran al milagro tras un comienzo de segunda vuelta que mantiene con vida a los de José Juan Romero. La expedición norteafricana cambió el tradicional desembarco por el aterrizaje ya que voló este sábado dado el temporal que viene sacudiendo el Estrecho en los últimos días.

Cuatro nombres propios destacan en la plantilla del Ceuta para los algeciristas: Antoñito, Robin, Gato Romero y Mizzian. Los tres exalbirrojos forman parte del vestuario con un rol diferenciado. El algecireño Antoñito es un fijo en el once y la pasada jornada marcó el gol que dio el triunfo vital ante el Fuenlabrada. Robin alterna en una defensa reforzada y el delantero Mizzian acaba de llegar tras su salida a última hora en el mercado invernal. El ariete, no obstante, se ha mostrado activo en sus redes sociales de cara a su vuelta a La Menacha, donde no dejó un buen recuerdo en las gradas.

El conjunto de José Juan Romero comparece con dos bajas importantes por sanción, la de Alberto Reina y la de Adri Cuevas. Para el técnico, Reina "es probablemente el mejor jugador de la categoría". El técnico tiene entre algodones a Elías Pérez y a Barreda, aunque este último ya se ejercita con el grupo.

El Ceuta es colista con 15 puntos (diez menos que el Algeciras), pero lleva cuatro jornadas sin perder con dos victorias y dos empates, un saldo de ocho de los últimos doce puntos que ha impulsado a un equipo muy cambiado con respecto al de la primera vuelta.

Los norteafricanos apenas tienen margen de error tras una primera vuelta catastrófica en la que cayó, muy pronto, Chus Trujillo como entrenador. Con Romero, los ceutíes pagaron una y otra vez los mismos errores hasta que se sometieron a una profunda metamorfosis que empieza a dar sus resultados.

"Me sorprende la situación del Algeciras"

José Juan Romero es un viejo conocido para el algecirismo. El artífice de aquel genial Gerena que se jugó un ascenso con los albirrojos. El sevillano nunca deja indiferente en el Nuevo Mirador. "El Algeciras es un equipo para estar más arriba y lo digo por plantilla y juego. Me sorprende que esté en esta situación, pero estoy absolutamente convencido de que el Algeciras, no este domingo, pero a partir de ahora va a estar en posiciones mucho más arriba", aseguró en la previa.

"Creo que estamos en una línea ascendente en juego y también ahora en resultados", señaló sobre el Ceuta. "Hemos crecido mucho como equipo, pero al final ellos (por el Algeciras) tienen una situación mas ventajosa que la nuestra. Ya me gustaría estar como ellos en cuanto a puntos", reconoció.

