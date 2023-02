José Juan Romero: "Estoy convencido de que el Algeciras va a estar mucho más arriba"

José Juan Romero, el entrenador de la AD Ceuta FC, acepta con cierta sorpresa la situación actual del Algeciras CF en la clasificación del grupo I de la Primera Federación, pero está "convencido" de que los de Iván Ania van a estar "mucho más arriba" de aquí a final de temporada.

Romero asume que dos estados de ánimo se cruzan este domingo en el Nuevo Mirador: "Creo que estamos en una línea ascendente en juego y también ahora en resultados. Hemos crecido mucho como equipo, pero al final ellos (por el Algeciras) tienen una situación mas ventajosa que la nuestra. Ya me gustaría estar como ellos en cuanto a puntos", reconoció.

"El Algeciras es un equipo para estar más arriba y lo digo por plantilla y juego. Me sorprende que esté en esta situación, pero estoy absolutamente convencido de que el Algeciras, no este domingo, pero a partir de ahora va a estar en posiciones mucho más arriba", aseguró.

Sobre el ambiente que se respira en el algecirismo, Romero da su opinión: "Está claro que es una afición muy exigente y que lleva unos buenos años, con el club haciendo las cosas bien y apostando por el ascenso a Segunda. Ahora todos se ven en una situación que no esperaban. La afición no juega pero siempre digo que puede sumar o restar. Empezarán fuerte animando a su equipo, pero nosotros debemos intentar que no sea así", manifestó.

Romero agradeció el apoyo incondicional de la hinchada caballa: "No me canso de decirlo, que lo difícil es estar en las malas, como en todo en la vida, y cuando se ve de verdad como es la afición es en las malas. En este aspecto, nuestros aficionados están con nosotros pese a nuestra situación y han decidido ir a muerte con nosotros, por lo que debemos darlo todo. Nunca podremos pagarles con lo que nos están dando".

El míster del Ceuta organizó una sesión de entrenamiento bajo techo y "más lúdica" este viernes y espera que el temporal afloje, sobre todo con vistas al domingo. "Me preocupa el viento porque es el factor más diferencial en cuanto a meteorología. Es terrible jugar un partido de fútbol en estas condiciones, pero es verdad que jugamos en un gran estadio, que está cerrado, pues en abierto sería peor. El viento condiciona mucho más que la lluvia o el sol", opinó.

Sobre las bajas por sanción de Adri Cuevas y Reina, Romero reconoce que pierde a dos jugadores fundamentales: "Son dos futbolistas muy importantes para nosotros. De Reina estamos hablando del mejor jugador de la categoría y Adri nos da muchas cosas cuando está en su línea. Pero es verdad que casi nunca repetimos equipo y los que están entrando, están ayudando mucho. Es el momento para estos jugadores que deben decir aquí estamos y es un tramo en el que necesitamos a todos".