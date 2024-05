Canal Sur negocia para ofrecer por televisión el 'play off' de ascenso del Córdoba CF y el Málaga CF

Eso sí, fuentes de la propia Canal Sur confirmaron a este periódico que ese interés por retransmitir los partidos del Córdoba CF y el Málaga CF en el play off debe ahora concretarse en un acuerdo económico con la empresa poseedora de los derechos, algo que de momento no ha sucedido y que tampoco se antoja especialmente sencillo. Esto es debido a las limitaciones presupuestarias de Canal Sur, que son las mismas que han provocado que la televisión andaluza no haya dado el paso, como sí han hecho otras cadenas autonómicas, de ofrecer partidos de los equipos de su comunidad autónoma durante la temporada regular.

Ahora, con la perspectiva de unas eliminatorias por el ascenso a Segunda División en las que dos históricos del fútbol andaluz tienen plaza asegurada, la opción vuelve a estar sobre la mesa, aunque siempre sujeta a ese acuerdo económico dentro de los parámetros que puede alcanzar la televisión pública andaluza.

En ese sentido, Canal Sur trata de cerrar un acuerdo que ya alcanzaron durante el presente curso varias televisiones autonómicas para dar partidos de los equipos de su región. Durante la temporada 2024-25, Esport 3 (el canal dedicado al deporte en la televisión pública de Cataluña) ha ofrecido partidos de los equipos catalanes de Primera Federación, algo que también ha hecho la TVG (Televisión de Galicia) y a lo que se sumó hace unos meses la RTVCE (Radio Televisión de Ceuta).

En caso de que las conversaciones abiertas llegasen a buen puerto, Canal Sur ofrecería partidos tanto del Córdoba CF como del Málaga CF en abierto, recuperando así para el aficionado andaluz la cobertura a una categoría que en el presente curso solo se ha podido seguir en Andalucía a través de FEF TV, la plataforma de pago de ATM Broadcast SL que comercializa desde el pasado verano la Primera Federación.