El Betis Deportivo, un filial en horas bajas

El Algeciras CF cruza su racha triunfal este sábado (19:00) en el Nuevo Mirador con el Betis Deportivo, un rival en horas bajas que comparte la cola del grupo II de la Primera RFEF con el Sevilla Atlético. El filial verdiblanco, que apenas cuenta con el algecireño Juan Serrano acumula seis derrotas en ocho jornadas y solo ha logrado una victoria, un bagaje muy pobre para la joven camada que entrena Manel Ruano.

El desembarco del Betis Deportivo en la Primera RFEF no está siendo el esperado, sobre todo tras la histórica campaña que el filial cosechó el pasado curso. Los de Ruano arrancaron con un revés cruel en Alcoy pero se recompusieron en la segunda jornada al ganar al UCAM. Sin embargo, los de Ruano enlazaron después cuatro derrotas seguidas (Nàstic, San Fernando, Baleares y Sanluqueño) que sumieron al equipo en un bache. Los de Heliópolis emitieron síntomas de mejoría con el empate en Albacete de hace dos semanas, pero el pasado sábado volvieron a la senda de la derrota tras caer en casa ante el arrollador Villareal B.

El rival del Algeciras solo ha marcado tres goles -es el menos realizador del grupo junto al Sabadell- y ha encajado once. Juan Cruz (2) y José Lara son los únicos que han visto puerta en el filial.

Las lesiones han ido golpeando al Betis Deportivo desde la pretemporada. Las dos más recientes, la de Manu Morillo y Raúl Tavares. Morillo sufrió durante un entrenamiento una rotura de grado III en el isquiosural izquierdo, mientras que Tavares, un fijo en el once, se lesionó en el último partido con una lesión muscular de grado II en el isquiosural derecho. Ambos estarán fuera de combate para el Nuevo Mirador.

Otro de los contratiempos del filial este curso fue la llamativa salida de José Calderón. El lateral izquierdo, que llegó a debutar en Primera con Manuel Pellegrini, dejó de pertenecer a la entidad por motivos disciplinario. El club no entró en detalle pero cortó de manera fulminante al prometedor jugador.

El Betis Deportivo 21-22 mantiene la columna vertebral del bloque del ascenso con jugadores como Dani Rebollo, Hermosos, Fran Delgado, Callejón, Baena, Mizzian, Morillo o el ariete Raúl. La entidad decidió este verano que Yassin Fekir, el hermano de Nabil, regresase a la disciplina del filial para gozar de más minutos. Rodri, por su parte, dio el salto al primer equipo para asentarse junto al otro internacional sub-21, Juan Miranda.

Entre los fichajes realizados, los de Heliópolis se reforzaron con el mediocentro Kwasi Sibo (procedente del Watford FC inglés aunque había jugado cedido en el Ibiza que subió a Segunda), el lateral derecho Marc Baró (Cádiz), Raúl Tavares (La Nucía), José Lara (ex del Sevilla Atlético y del Deportivo), Juan Cruz (Atlético Malagueño), Moha (Numancia) y Marc Vidal (Villarreal B), además de los chavales del juvenil que alternan con el filial.

El Betis no ejerció la opción de compra sobre el balono Bandaogo, que el pasado curso no tuvo suerte con las lesiones, y dio salida a varios jóvenes en forma de cesión, caso de Ndo (FC Oliveira do Hospital), Brenes (CD San Roque de Lepe), Miki Codina (UD Logroñés), Isra Cano (CF Villanovense) y Álvaro Martínez (Lleida Esportiu).