Dimite el director deportivo del San Fernando

El San Fernando Club Deportivo ha hecho público este miércoles que Alberto Achirica, que ocupa el cargo de director deportivo, abandona por decisión propia la entidad. Las partes están ahora a la espera de solucionar la situación contractual. El conjunto azulino, que ocupa la decimoquinta plaza en el grupo II de la Primera RFEF, ya empató con la Balompédica en el Iberoamericano y recibirá al Algeciras CF en la decimosexta jornada, el 12 de diciembre.

El dimisionario ha explicado: “Ha llegado el momento de decir adiós al club al que llegué hace 16 meses. Ha sido una montaña rusa de todo, de sentimientos, de resultados, experiencias, situaciones positivas y situaciones negativas, pero siempre con la tranquilidad y la certeza de que hemos trabajado para que todo salga bien”.

“Desde luego me voy orgulloso porque hemos conseguido el objetivo de la temporada pasada. Creo que se ha desarrollado todo como se esperaba desde un principio, la estructura del club ha crecido y es un sitio totalmente distinto al de hace 16 meses, y no porque haya llegado ello, pero he ayudado y colaborado”, ha agregado.

“Estoy muy tranquilo por el trabajo realizado, muy feliz y sé que se queda gente en el club muy cualificada y preparada, pero yo a día de hoy no me siento que pueda estar sumando a este proyecto. No estoy del todo feliz, no por ninguna situación en concreto, simplemente porque no me siento capacitado para sumar a día de hoy y la verdad es que creo que es mejor dar un paso al lado”, ha abundado.

“Quiero agradecer a toda la gente la calidez que ha tenido conmigo desde que he llegado. Dejar tu casa a 700 kilómetros, solo y a trabajar en una situación como la del año pasado con el Covid, con toda la incertidumbre que hubo. Se lo quiero agradecer sobre todo a la gente de La Isla que ha estado dentro del club como se han comportado conmigo”, ha concluido el cartagenero.