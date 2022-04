Una ocasión que ni pintada

El fútbol siempre te da otra oportunidad y el Algeciras CF tiene una que ni pintada para presentar por derecho sus credenciales para el playoff de ascenso. El equipo de Iván Ania recibe este domingo (12:00) al Atlético Baleares en un duelo de rivales directos, directísimos. Los albirrojos, a punto de la zona VIP, pueden superar a los visitantes, que defienden la cuarta plaza.

Después de la derrota contundente en Villarreal, el Algeciras ha dejado atrás "una semana larga" en la que ha tratado de corregir errores y enderezar la mirilla hacia un objetivo que sigue ahí, al alcance de las manos, aunque ya solo quedan ocho jornadas por disputarse en el apretado grupo II de la Primera RFEF. Iván Ania sabe que se juega "algo más que tres puntos" en esa puja por los puestos cuarto y quinto, sobre todo tras tres encuentros seguidos sin ganar.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Víctor López o Duarte, Mariano, Figueras, Tomás, Borja, Bueno, Iván, Roni, Romero y Leiva. Atlético Baleares: René; Jesús Álvaro, Olaortua, Vilarrasa, Canario, Luca Ferrone, Alfonso, Josep Jaume, Dioni, Vinicius y Pastrana. Árbitro: Luis Collado López (manchego). Hora: 12:00 (31ª jornada, en directo por Footters y Fuchs Sports). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: La última visita del Baleares a Algeciras fue en la temporada 1977/78 y se saldó con un 2-1 para los albirrojos en Segunda B.

El Algeciras, sin sancionados, comparece con las bajas de Álex Robles y el portero Iván Crespo, aunque el meta se reincorporó al trabajo en grupo. Ania recupera a Víctor López y tendrá en la recámara del banquillo a Renato, Tresaco y Almenara. "Si hay que arriesgar, ahora es el momento", aseguró el entrenador, dispuesto a poner toda la carne en el asador.

Tras los muchos cambios en Villarreal, el once vuelve a ser una incógnita con ese lateral derecho entre algodones -Duarte, Víctor o Almenara-, con la defensa rotando y los bandas abiertas a variaciones. Podrían volver al equipo Jordi Figueras y Alvarito Leiva. Lo que está claro es que en la portería seguirá Pol Tristán. El debate de la meta tendrá que esperar hasta que Crespo vuelva a una convocatoria.

Ania afirmó que su equipo está "preparado para un partido más que importante". "Creo que si somos capaces de ganar, nos colocaríamos en una posición privilegiada y, además, tras hacerlo contra un rival directo. A día de hoy es el partido más importante de la temporada", dijo rotundo.

El míster considera que "es el momento de dar un paso al frente, de saber que estamos en una situación en la que cada vez queda menos", insistió.

Tras haber analizado a fondo el último revés, Ania recalcó que "hay cosas positivas y cosas que tenemos que mejorar" y se centra en "afrontar el partido como se requiere, como si fuera definitivo".

Sobre el Baleares, Ania no mira la dinámica: "No pienso en eso, lo que pienso es que es un equipo que está por encima nuestra en la clasificación, una de las mejores plantillas con el objetivo de ascender", afirmó. "Me preocupa cómo juegan, cómo inician, cómo presionan", agregó. "Si les ganamos, les vamos a adelantar. Jugamos en nuestra casa, con nuestro público que es un jugador más y tenemos que ganar porque los dos últimos como locales no fuimos capaces", subrayó.

Ania advierte del potencial del oponente: "El Baleares tiene calidad suficiente para decidir un partido en una jugada, con jugadores muy importantes, fuertes a balón parado, de lo mejor de la categoría. Es un equipo hecho a capricho", explicó.

El asturiano quiere zanjar de una vez "nuestro primer objetivo, que era conseguir la salvación" para "a partir de ahí, si nos da para el playoff, ojalá, pero todo pasa por ganar el domingo al Baleares".

El Real Madrid Castilla, uno de los candidatos al playoff, fue el primero en pinchar esta jornada tras caer el viernes en Andorra.