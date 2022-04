Algeciras, ¿tenemos debate en la portería?

El Algeciras CF prepara el importantísimo partido del domingo ante el Atlético Baleares (12:00 en el Nuevo Mirador) con la buena noticia del regreso de Iván Crespo. El portero se ha reincorporado al trabajo tras una lesión que le ha tenido los últimos seis encuentros fuera de combate. El buen hacer del joven Pol Tristán ha minimizado una baja en una posición tan sensible. La cuestión que se plantea ahora, una vez Crespo esté al 100%, es la siguiente: ¿existe o no debate en la portería?

El algecirismo aguarda con expectación la decisión que pueda tomar Iván Ania. El técnico apostó por la veteranía de Iván Crespo desde el primer momento y el cántabro ha sido indiscutible mientras ha estado sano. Sin embargo, la aparición de Pol Tristán, con un brillante debut como titular en Sanlúcar y una racha de cuatro partidos con la meta a cero, podría cambiar las tornas en la cabeza del entrenador. ¿O no?

Iván Crespo se lesionó en el duelo ante el Alcoyano en el Nuevo Mirador del pasado 19 de febrero. Con Tristán sobre el césped, los albirrojos sucumbieron en el último instante en una tarde aciaga en la que también se lesionaron Víctor López y Ferni, este último para toda la temporada por una lesión de rodilla de la que ya se ha operado.

En aquel momento y con el equipo al borde de una crisis, todo el algecirismo miró con dudas a Pol Tristán, un cancerbero de 19 años casi inédito que solo había jugado en amistosos y en la Copa del Rey. Llegó la visita clave a Sanlúcar y el Algeciras ganó con Tristán haciendo paradas de mucho mérito. Y el meta se consolidó en el Clásico ante la Balona y cayó la tercera victoria seguida ante el Betis Deportivo. Y después vinieron los dos empates seguidos en casa ante el Albacete y el Linares. Tristán echó el candado con la ayuda de sus compañeros hasta el revés del pasado sábado en Villarreal, donde el barcelonés evitó una mayor goleada cuando el filial se desmelenó.

Iván Crespo ha dejado atrás una lesión muscular que ha requerido más de un mes de tratamiento. El arquero de 37 años había disputado como titular los 24 compromisos ligueros hasta que se lastimó frente el Alcoyano. En esos 24 partidos encajó 28 goles y en la segunda vuelta se le venía resistiendo dejar la portería a cero. El de Santander, como una carrera fuera de cualquier duda, provocó algunas dudas entre la afición al comienzo de la temporada, pero venía cuajando sus mejores actuaciones poco antes de lesionarse.

Ania encara ahora una decisión tan delicada como importante en el último tramo de la competición: dar continuidad a Pol Tristán o devolver a Iván Crespo a la titularidad que ha ostentado la mayor parte del curso. Haga lo que haga será mirado con lupa. En cualquier caso, si Crespo acaba de reincorporarse al trabajo, lo más normal es que el técnico no quiera precipitar el cambio este domingo si es lo que tiene en mente para más adelante.

Iván Ania ya ha demostrado que no se casa con nadie en el vestuario y que premia al que lo hace bien al igual que no se corta a la hora de castigar al que no cumple. El domingo, el Nuevo Mirador estará muy pendiente de a quién cantan por megafonía el primero en la alineación de casa.