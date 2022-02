A veces la heroica no basta (1-2)

Parecía que el día estaba destinado a terminar mal por mucho que el Algeciras pusiese de su parte. Derrota cruel y de las que deja secuelas. Los albirrojos perdieron el embrujo del Nuevo Mirador (1-2) ante el Deportivo Alcoyano, su segundo revés consecutivo y el segundo también en casa de la temporada. El equipo de Iván Ania, desactivado durante gran parte del encuentro, logró empatar a las bravas en el minuto 88 con uno menos, pero encajó el 1-2 en el minuto 90 con solo nueve jugadores, ya que uno de los diez que quedaban se encontraba lesionado sobre el césped. El guion, como si lo hubiese escrito el peor enemigo.

Fue una tarde aciaga en el tema muscular para los algeciristas, que perdieron a su portero Iván Crespo a los diez minutos y a Víctor López nada más salir en el segundo tiempo. El carrilero reaparecía precisamente tras superar una lesión y cuando se rompió ya no quedaban más cambios. Pero es que además se lesionó Ferni en ese último lance que el Alcoyano aprovechó para dar el golpe final en el último suspiro.

Ficha Algeciras CF (1): Iván Crespo (Pol Tristán, 8'); Duarte (Víctor López, 63'), Van Rijn, Jordi Figueras, Tomás, Borja, Renato, Iván (Bueno, 71'), Roni (Tresao, 71'), Romero y Leiva (Ferni, 63'). CD Alcoyano (2): José Juan; Toni Abad, Primi, Raúl, Carbonell, Fran Miranda, Juanan, Luis Castillo (Imanol, 63'), Mourad, Andy (Juli, 73') y Gabarre (Ángel, 63'). Árbitro. Manuel García Gómez (Badajoz). Mal. Perdonó varias tarjetas al equipo visitante. Amonestó a los locales Iván (27), Renato (45'), Leiva (46') y Tomás (90'); y a los visitantes Mourad (27'), Imanol (68'), José Juan (72') y Ángel (90'). Goles. 0-1 (55') Gabarre. 1-1 (88') Figueras. 1-2 (90') Mourad. Incidencias. Partido correspondiente a la 24ª jornada del grupo II de la Primera RFEF, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras ante más de 5.000 espectadores. Antes del partido, el capitán Iván Turrillo brindó el galardón de mejor club de la ciudad de 2021 y se guardó un minuto de silencio en memoria de Eduardo Pérez Bautista, el socio más longevo del club, fallecido el pasado día 9 de febrero.

El Algeciras vio roto el efecto del Nuevo Mirador después de cuatro victorias consecutivas en su templo. El Alcoyano impuso su ley, la ley de un rival extremadamente físico, que fue al límite (y más allá con permiso de un árbitro superado por las circunstancias y nocivo). El Alcoyano, con todo, fue un oponente espartano al que no le tembló el pulso cuando los de casa empataron a la heroica alentados por su parroquia.

El Algeciras cedió también su pulso particular con un Alcoyano que se refrenda como candidato firme a esa pelea por el playoff de ascenso con 38 puntos. Los de Iván Ania, que se estancan en los 33 puntos, van a tener que ponerse las pilas fuera de una vez para no empezar a mirar por el retrovisor a la encarnizada pelea por la permanencia. El Sanluqueño, el próximo rival, remontó en Sevilla en el debut de Manolo Sanlúcar. Aquí el que no corre, vuela.

Con Jordi Figueras por el sancionado Mariano y el capitán Iván de vuelta en el once, Ania formó un once con otra sorpresa, la de Renato Santos por Ferni, aunque después del amistoso del pasado miércoles el portugués demostró que ya estaba listo para salir de la partida. El míster ratificó su confianza en Duarte como lateral derecho de urgencias.

El Alcoyano salió a incomodar desde primera hora y a contrarrestar ese habitual empuje de los algeciristas ante su público. A los dos minutos Duarte -el más brillante de los albirrojos en el primer acto- apareció providencial para cortar una contra venenosa de Mourad. Los de Ania sufrieron el contratiempo de perder a su portero a los diez minutos. Iván Crespo notó un pinchazo y tuvo que pedir el cambio. Saltó Pol Tristán, que debutaba en la Primera RFEF. Iba a tener trabajo.

El peligro, sin llegar en ocasiones clarísimas, palpitó más por el bando visitante que por el de casa. El Alcoyano llegada a balón parado, como más le gusta, y en balones largos a sus torres. En el minuto 15 casi marca Raúl en el rechace de un córner que tapó bien Pol abajo. Los de Vicente Parras, siempre al límite del reglamento, cortaron las arrancadas algeciristas con faltas constantes. Los de Ania trataban sin éxito de sacudirse la presión, buscaban alguna conducción por medio de Borja o cayendo a las bandas, donde los defensas rivales multiplicaron sus esfuerzos. Hasta tres zagueros llegaron a encimar a Leiva.

Los de Alcoy merodearon el gol pasada la media hora aunque el último tramo del primer acto se pudo ver a un Algeciras más insistente a la hora de intentar salir rápido, pero sin concretar una verdadera oportunidad ante un inmaculado José Juan. El pitido del descanso llegó casi como un respiro necesario.

En el segundo tiempo el Algeciras subió una marcha y el partido se abrió un poco más sobre el tapete verde. Roni estuvo a punto de dar el susto a las primeras de cambio y Fran Miranda avisó poco después. Cuando mejor se encontraba el cuadro de Ania llegó el tanto de los blanquiazules, como era de esperar, en jugada ensayada y un cabezazo demasiado franco de Toni Gabarre en el minuto 55.

El Algeciras respondió rapidísimo en el minuto 57 y Álvaro Romero pudo empatar con un disparo cruzado que se marchó por centímetros. Apretaba el Algeciras y el Alcoyano trataba de congelar el tiempo, algo que hizo a la perfección a la hora de hacer faltas, infinitas al ver como el colegiado dejaba la mayoría libre de tarjeta.

Ania quemó las naves en el minuto 70 con todos los cambios ofensivos posibles. Hubo uno que chirrió, el de Víctor López por Duarte, y el azar quiso que Víctor López se rompiese a los tres minutos en una cabalgada. Una pena. El Algeciras, sin cambios, jugaba con diez.

El empuje, no obstante, se tradujo en llegadas como la de Alberto Bueno, con un cabezazo que casi entró, aunque el refresco de Juli dio alas a los de Vicente Parras. Los de Alcoy pudieron sentenciar en ese momento postlesión de Víctor pero no lo hicieron. Craso error. Y el Algeciras volvió a la carga, espoleado por las gradas, y encontró premio tras un saque de esquina y una segunda jugada en la que Tomás colgó el balón y Figueras remató a gol.

La explosión de júbilo duró poco más de un minuto. El tiempo que el Alcoyano tardó en plantarse en el área contraria y, aprovechando que Ferni estaba caído sobre el césped (se ha lesionado el talaverano), sacar un centro desde la izquierda que Mourad cabeceó solo para hacer el 1-2. Una auténtica desgracia.

A veces la heroica no es suficiente ni para rascar un punto. Fuera, en visitas como la próxima a Sanlúcar, van a hacer falta argumentos más que arrebatos para no complicarse la vida.