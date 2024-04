El Atlético Baleares llegará descendido al Nuevo Mirador

El Atlético de Baleares, que visitará el Nuevo Mirador el domingo 5 de mayo (12:00), llegará después de haber consumado su descenso. La derrota frente al Ceuta en el Alfonso Murube, el pasado domingo, certificó su caída a Segunda RFEF, con 23 puntos cuando ya solo quedan por disputar quince, y esa es la distancia tras la 33ª jornada con el Mérida, que marca la salvación en el grupo II de Primera Federación.

Los mallorquines dejarán la tercera competición nacional en la que están desde que se creó, hace tres temporadas, dos de ellas compartiendo grupo con el Algeciras. El primer año acabó a las puertas del play-off, y el segundo quedó en decimocuarto lugar. En la presente temporada solo ha conseguido cinco victorias, cuatro de ellas en casa y una solo fuera, en Granada, ante el filial nazarí, otro de los que ya ha perdido la categoría. Los albirrojos empataron en Palma de Mallorca en la primera jornada de liga.

Las críticas y valoraciones no se han hecho esperar tras la pérdida de categoría de un histórico de Primera Federación y de la antigua Segunda división B. El extrenador de los blanquiazules, Manix Mandiola, declaró a SER Deportivos Baleares: "A todos los equipos donde he estado los sigo. Ha pasado lo que se veía. Cuando el club acaba siendo el juguete de alguien, pasan estas cosas y los que pasamos por estos clubes, somos víctimas de caprichos. Si cada año tienes tres entrenadores, estás condenado al fracaso".

El excapitán del equipo, Guillem Vallori, en declaraciones al diario Última Hora repartió responsabilidades por el descenso entre dirección deportiva y jugadores. "Ha habido jugadores que no estaban implicados y otros que segundas partes no fueron buenas o no rindieron como en la primera etapa".

"Las personas que firman a estos jugadores son las señaladas. Te puedes equivocar con uno, dos o tres futbolistas, pero no con tantos", añadió. En la misma línea de opinión están otros antiguos jugadores y presidentes del club. El Baleares comenzó la temporada con el exentrenador de la Balona Jordi Roger como secretario técnico.

El actual máximo propietario y dirigente del Atlético Baleares, Ingo Volckman, ya deslizó a finales de marzo que el tercer cambio de entrenador que decidió esta temporada, con la llegada de Jaume Mut, respondía a un plan para intentar la permanencia o preparar la nueva temporada en Segunda Federación. Entonces también anunció cambios en el organigrama del club, con Patrick Messow como manager general y de otro exbalono, Marc Julià como nuevo director deportivo.