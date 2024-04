Sergio Santos y Merchán, bajas del Algeciras en la visita al Atlético Madrid B

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Lolo Escobar, no podrá contar este domingo (20:00) en el Cerro del Espino, donde se enfrentará al Atlético de Madrid B, con Sergio Santos y tampoco con Dani Merchán. Estos dos jugadores son bajas seguras por sanción para el partido de los albirrojos correspondiente a la 34ª jornada liguera del grupo II de Primera Federación.

El caso del lateral es singular, no porque la tarjeta que le mostraron el pasado domingo es la primera que le enseñan como jugador algecirista, y suma cinco porque llegó con cuatro del Murcia, sino también porque hace algo más de dos semanas no pudo jugar frente a los pimentoneros, equipo que lo cedió al Algeciras en el mercado de invierno, por la denominada cláusula del miedo. Entonces el club reconoció la situación antes del día del partido, y el entrenador descargó en la directiva de la entidad toda responsabilidad. Escobar llegó a declarar que para él Sergio Santos estaba en disposición de jugar.

La realidad evidenció dos situaciones: una, que Sergio Santos no jugó, aunque se vistió de corto, porque el club no está para desembolsar dinero; y otra es que el diálogo entre el entrenador y la dirección ejecutiva no existe como debiera o no fructifica para encarar este tipo de situaciones.

Una previsión sobre lo que iba a tener que ocurrir frente al Murcia hubiese invitado, al menos, a intentar provocar que Sergio Santos recibiera una amarilla antes del obligatorio descanso por la cláusula del miedo. Esa semana, en el cartel diseñado por el Algeciras para animar a los aficionados a acudir al Nuevo Mirador, el mensaje era "ningún jugador es tan bueno como todos juntos".

En cuanto a Dani Merchán, el árbitro del encuentro del pasado domingo, Juan Antonio Manrique Antequera, del colegio andaluz, explicó su expulsión en el minuto 91 por evitar con la mano una ocasión manifiesta de gol. Su baja y la de Sergio Santos deja vacantes en la misma banda, la derecha, un carril que han cubierto con buenas prestaciones. Especialmente notable fue el partido de ambos en la visita del Algeciras a Ibiza, saldada con un empate a dos.

Por cierto, el árbitro Manrique Antequera, que llegó a mostrar en la reciente derrota frente al Antequera un total de once tarjetas amarillas y dos rojas, olvidó registrar en el acta la que mostró al portero algecirista Lucho García. Se la enseñó en los últimos compases del partido, cuando el colombiano empujó a un contrario que le impedía sacar el balón con velocidad.