Ania llama al canterano Víctor Armenteros para el amistoso en Torremolinos

El Algeciras CF (Primera Federación) afronta este sábado (10:30) ante el Juventud de Torremolinos (Segunda Federación) un partido amistoso con tintes de entrenamiento que se disputará en el césped natural del estadio Ciudad de Torremolinos a puerta cerrada, sin aficionados ni medios de comunicación, por motivos de organización del club anfitrión, que tiene su campo, el Pozuelo, en obras.

Iván Ania, el técnico albirrojo, ha llamado a filas al canterano Víctor Armenteros, el sexto que se suma a la camada que empezó la pretemporada el pasado día 18. El futbolista del equipo promesas se incorpora para echar un cable a Tomás en el lateral izquierdo a la espera de que llegue un refuerzo para ese costado. Dada la buena respuesta que los chicos de la casa están dando este verano, el entrenador asturiano va a seguir tirando de la base mientras la dirección deportiva completa la plantilla.

El Algeciras encara su segundo ensayo de preparación tras su positivo estreno el pasado miércoles en Rota con la victoria ante el Atlético Sanluqueño. Los albirrojos se vuelven a medir a un oponente del grupo IV de la Segunda Federación, en este caso un recién ascendido.

Ania pierde al mediocentro Wilfried Zahibo, que se lesionó en Rota y no va a continuar con su periodo de prueba. El míster volverá a ver al otro futbolista a examen, el medio Madger Gomes, quien seguramente conozca tras el encuentro si prosigue o no el próximo lunes en La Menacha.

El preparador algecirista espera desenfundar a Pepe Mena, que no participó ante el Sanluqueño, por lo que la única baja obligada será la esperada de Ferni, que continúa en buen camino con su recuperación. La cita supone una buena ocasión para que los nuevos sigan conjuntándose, los más jóvenes demostrando sus ganas y el bloque adquiriendo rodaje.

Caturla, un viejo conocido

El Juventud de Torremolinos aguarda al Algeciras con una cara conocida para el parroquia albirroja, la de Francis Caturla, mediocentro malagueño que militó en el Nuevo Mirador en el equipo de Emilio Fajardo que había ascendido a la Segunda B. El centrocampista fichó como sub-23 procedente de El Palo.

No será el único rostro familiar para los seguidores de la comarca ya que el cuadro de Torremolinos se ha reforzado con el lateral Dani Lavela, que el pasado curso no cuajó en la Balona, y con el delantero Javi Forján, ex de Balona y UD Los Barrios.

Los verdiblancos, entrenados por Ibón Pérez, tienen en Javi Amaya a su capitán de toda la vida y en Javi López en uno de sus referentes, ya que López llegó a debutar en Primera con el Málaga.

El Torremolinos tiene su campo, el Pozuelo, en obras por el césped, y va a echar mano del Ciudad de Torremolinos, un estadio concebido para la práctica del atletismo que cuenta con césped natural.