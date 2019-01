El calvario del algecirista Antonio Sánchez

Antonio Sánchez es mucho más que el máximo artillero del Algeciras Club de Fútbol. Es el referente ofensivo de los albirrojos. Todas las lesiones son inoportunas, pero que la sufrió en el San Rafael de Los Barrios el pasado 23 de diciembre se lleva la palma. El punta se siente frustrado por no poder estar con sus compañeros en un momento en el que el equipo atraviesa por dificultades. El sevillano quiere estar disponible para la visita al Sevilla Atlético del próximo día 13, pero asume que esa decisión podría llevar implícito el riesgo de una peligrosa recaída y que lo más probable es que su reaparición tenga que esperar al menos hasta el duelo del día 20 en el Nuevo Mirador frente al actual líder, el Utrera.

Antonio Sánchez explica que tras abandonar en camilla el terreno barreño a la finalización del derbi comarcal su proceso ha sido sencillo: “Mucho hielo y mucho Nolotil para paliar el dolor” que le produce una rotura en la fascia “que es más doloroso que una rotura muscular, pero también es cierto que recuperas antes”.

“José Carlos me mandó un balón por delante, me estiré al máximo para tratar de llegar y fue cuando me sentí un calambrazo, que fue la rotura y todo lo que vino después, la pierna dormida, un dolor increíble y no podía ni apoyar el pie”, explica cuando se le pregunta cómo se produjo la lesión.

“Ya llevo un poco más de una semana y los médicos me hablan de que tengo que estar sin jugar al menos un mes, veremos”, dice resignado. “Ahora, con mucho cuidado, voy a empezar a ir al gimnasio, trabajo con los fisios para recuperar el tejido muscular y a ver sin pronto puedo empezar a correr y a tocar balón”.

“Reconozco que estoy muy jodido, porque a todo el mundo le gusta jugar y más en estos momentos, en el que no llegan los resultados y además la cosa está corta de delanteros, pero son gajes del oficio y hay que estar siempre preparado para cuando llegan”, desliza.

Antonio Sánchez rompe una lanza por los inquilinos del vestuario. “Ni en las cuatro primeras jornadas éramos tan buenos ni ahora tan malos”, advierte.

“A todos los equipos, incluso a los grandes de Primera, les llega su bajón, así que es fácil imaginar lo que nos sucede al resto”, defiende.

“Igual lo que pasa es que al resto de los equipos que están arriba, con los que estamos compitiendo, nos les ha llegado aún y a nosotros sí, pero estamos ahí, muy cerca de la cuarta plaza y los demás tendrán que pasar por esto”, vaticina.

“De verdad que dentro del vestuario estamos tranquilos, centrados en el trabajo, que lo estamos haciendo muy bien”, asegura. “Todos sabemos cómo funciona el fútbol, cuando te metes en una dinámica negativa por lo más mínimo te hacen un gol y vuelven los fantasmas, pero tenemos que estar serenos”.

“Es cierto que ahora nos está costando más marcar goles, que no tenemos tanta llegada como antes, pero nosotros lo estamos poniendo todo en el día a día y nos sentimos convencidos de que trabajando así los resultados tendrán que llegar”, amplía su reflexión.

El cambio de entrenador no ha supuesto, en opinión del pichichi algecirista, una catársis en el vestuario. “Mané y Berlanga tienen una filosofía muy parecida a la que tenía Javi Viso y no hemos encontrado problema ninguno”.