El Algeciras CF prepara su retorno a la Segunda B, una categoría que ha experimentado notables cambios en los últimos tiempos y que, desde la llegada de Luis Rubiales al trono de la Federación Española, camina para ser más moderna y más profesional. Uno de los grandes hitos que el grupo IV ha vivido es la posibilidad de poder ver por internet en directo casi todos los partidos gracias a la apuesta de la plataforma televisiva Footters. Para la campaña 2019-20, quince de los veinte inquilinos del grupo IV ya tienen un acuerdo para ofrecer todos sus encuentros y otro, el Sevilla Atlético, dispone de su propia televisión. El Algeciras es, por el momento, uno de los cuatro clubes que sigue anclado en la era analógica.

Muchos son los aficionados algeciristas se preguntan por qué la directiva del Nuevo Mirador no se sube a esta ola que permitiría a la entidad estar en un escaparate no sólo nacional, también más allá de nuestras fronteras, además de suponer una vía de ingresos extra. Las principales potencias del grupo se han sumado a la oferta. El Cartagena o el descendido Córdoba han seguido los pasos del Recreativo, el Badajoz, los dos titanes de Murcia... Pero no hace falta mirar muy lejos porque en la comarca está el ejemplo de la Balona, que disfruta de este servicio desde la pasada temporada y sus aficionados pueden seguir la mayoría de los desplazamientos con alta calidad.

Las excepciones en el grupo IV, además del Algeciras, son el Villarrobledo, el Villarrubia –el primer rival liguero de los albirrojos–, y el Talavera (Los tres de Castilla-La Mancha). Distinto es el caso del Sevilla Atlético, que dispone de una televisión propia que da cobertura a los partidos en Nervión de su filial.

Los equipos punteros del grupo se suman al fútbol en 'streaming'

El Algeciras ha dado el salto a una categoría mucho más atractiva que la Tercera pero también mucho más complicada dentro y fuera de los terrenos de juego. La Federación ya ha dejado claro que quiere avanzar hacia una Segunda B más profesional en todos los sentidos. Esto, por otra parte, requiere mayores esfuerzos y más personas implicadas en la gestión del día a día.

Y en ello anda el Algeciras, en su particular reestructuración interna para acometer lo mejor posible todos los frentes que se van a abrir en la categoría de bronce, sin olvidar esa losa económica que pende sobre las cabezas de una directiva que no puede salirse ni un milímetro de lo que dicte el bolsillo.¿Se sumará el Algeciras a las modernas plataformas de fútbol en streaming? La junta tiene la respuesta.