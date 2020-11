El Algeciras, con cinco puntos de colchón sobre el segundo

El Algeciras CF se escapa en el liderato del grupo IV-A de la Segunda B. El invicto equipo de Salva Ballesta, que el pasado sábado logró en San Fernando su quinta victoria consecutiva, ha aumentado su ventaja sobre el segundo de tres a cinco puntos, y saca siete al cuarto. Los albirrojos han completado el primer tercio de la primera fase de la competición con un interesante colchón para cuando lleguen los tropiezos... si es que llegan.

El pinchazo en el último suspiro del Cádiz B -el próximo rival- en el campo del Tamaraceite y la victoria del Sanluqueño en casa del Marino han situado a los de Sanlúcar en la segunda posición. Los verdiblancos, que han tumbado al colista con un tanto del veterano Diego Cervero, se ponen al acecho de los albirrojos con 11 puntos, uno más que el filial cadista.

El líder comienza a abrir diferencias significativas con algunos rivales llamados a estar en la zona alta, como los 12 puntos que saca al San Fernando, los nueve al Recreativo de Huelva (que tiene un partido menos), los ocho al Marbella o los siete al eterno rival, que ha firmado un nuevo empate sin goles en casa, esta vez ante el filial de Las Palmas.

Los de Ballesta disponen ahora de un colchón que debe infundir mayor tranquilidad al vestuario, que tiene garantizado seguir entre los tres primeros las dos próximas jornadas. Los dos próximos encuentros, precisamente, los va a jugar el Algeciras en el Nuevo Mirador ante el Cádiz B y la Balona, las dos citas con las que despedirá 2020.

El Algeciras se planta en el primer tercio liguero de la primera fase (18 partidos) en un liderato por el que no apostaba ningún entendido. Los albirrojos se han convertido en el máximo favorito a colarse entre los tres primeros del grupo IV-A, que tendrán el ascenso a la Pro asegurado y seguirán en la pelea por el ascenso a Segunda. El premio por destacar en esta primera fase es enorme.

En el algecirismo se disfruta del momento, de una situación casi inmejorable con 16 puntos de 18 posibles, una racha que los más jóvenes no habían vivido. Este estado de ánimo, no obstante, no da lugar a la euforia en un conjunto que mantiene su humildad y su filosofía de sacrificio.